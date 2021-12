The Voice Senior oggi non va in onda: perché, il motivo, cambio programmazione Rai 1 | 24 dicembre 2021

Perché oggi The Voice Senior non va in onda? Il talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici questa sera, 24 dicembre 2021, non viene trasmesso. Il motivo? Il programma per questa settimana è andato in onda eccezionalmente ieri, giovedì 23 dicembre 2021, in prima serata. Oggi infatti è la Vigilia di Natale, e la programmazione di Rai 1 subirà notevoli cambiamenti, anche per lasciare spazio alla diretta della Messa di Veglia di Papa Francesco. Inoltre il programma di Antonella Clerici va in pausa per due settimane, durante queste festività, e tornerà in onda regolarmente a gennaio con le fasi finali di questa edizione.

Quando torna

Abbiamo visto perché oggi non va in onda The Voice Senior 2021, ma quando torna il talent condotto da Antonella Clerici? Dopo uno stop durante le festività natalizie, l’appuntamento con le tre puntate finali di questa edizione è prevista per venerdì 7 gennaio. La finalissima andrà in onda il 21 gennaio, ovviamente su Rai 1. Dopo la puntata di ieri, 23 dicembre, The Voice Senior torna dunque a gennaio 2022.

Cambio programmazione Rai 1

Come detto oggi, Vigilia di Natale, non solo non va in onda The Voice Senior, anticipato a ieri, ma l’intera programmazione di Rai 1 cambia radicalmente. Salta anche La Vita in diretta di Alberto Matano, che può dunque concedersi qualche giorno di vacanza. Alle 18 il tradizionale appuntamento con L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna.

Alle 19 di oggi in diretta in mondovisione dalla Basilica di San Pietro spazio alla Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco. Alle 21.10, ad un orario dunque decisamente insolito, l’informazione del Tg1. In prima serata dalle 21.20 verrà trasmesso in prima visione il film Ailo – Un’avventura tra i ghiacci. La voce narrante di Fabio Volo racconta la vita della piccola renna Ailo, a partire dalla nascita per sedici mesi e quattro stagioni in un percorso tra le meraviglie della Lapponia, alla scoperta di straordinari paesaggi.