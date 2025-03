The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata

Questa sera, venerdì 28 marzo 2025, va in onda la sesta puntata di The Voice Senior 2025, il talent show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Protagonisti sono cantanti Over 60 pronti a mettersi in gioco e mostrare il loro talento e amore per la musica. Confermata la giuria, dopo il successo dello scorso anno, formata da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino. Ma dove sarà possibile vedere la puntata di oggi di The Voice Senior 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Il programma, come detto, va in onda oggi, venerdì 28 marzo 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre e 101 di Sky).

The Voice Senior 2025 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire The Voice Senior 2025 in streaming live su Rai Play, la piattaforma gratuita che mette a disposizione i programmi Rai da vedere su pc, tablet e smartphone. Inoltre si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la puntata di oggi di The Voice Senior 2025, ma quante puntate sono previste per lo show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici? In tutto sono previste otto puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):