The Voice Senior 2025: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per The Voice Senior 2025, la nuova stagione dello show musicale in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima venerdì 14 novembre 2025; la sesta e ultima venerdì 19 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: venerdì 14 novembre 2025

Seconda puntata: venerdì 21 novembre 2025

Terza puntata: venerdì 28 novembre 2025

Quarta puntata: venerdì 5 dicembre 2025

Quinta puntata: venerdì 12 dicembre 2025

Sesta puntata: venerdì 19 dicembre 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di The Voice Senior 2025? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 23,55. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per The Voice Senior 2025, ma dove vederle in streaming e diretta tv? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.