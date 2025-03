The Voice Senior 2025, le anticipazioni della quinta puntata del 21 marzo. Giudici, coach, concorrenti e ospiti

Questa sera, venerdì 21 marzo 2025, su Rai 1 va in onda la quinta puntata di The Voice Senior 2025, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici. Il programma premia le più belle voci over 60 del Paese. Previste otto nuove puntate, ogni venerdì in prima serata dalle 21.30. In giuria troviamo i confermatissimi Loredana Berté, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino. Ma vediamo insieme le anticipazioni della quinta puntata di oggi, 21 marzo, di The Voice Senior 2025.

Coach, giudici, giuria e concorrenti

Immutato il format del talent show che prende il via dalle Blind Audition, ossia le le tradizionali “audizioni al buio” che sono la cifra distintiva del programma. I concorrenti più talentuosi passeranno alla fase successiva dei Knockout entrando così nel vivo della gara, visto che i talenti di ciascuna squadra si sfideranno tra loro per guadagnarsi il posto in finale. Un percorso a tappe per arrivare alla finale che decreterà un solo vincitore! Anche quest’anno, saranno le canzoni al centro di The Voice Senior per un appassionante viaggio nella tradizione della musica italiana e internazionale; non mancheranno i duetti tra concorrenti e coach e, naturalmente anche i coach stessi si metteranno alla prova sul palco di The Voice Senior 2025, dove si canterà, si riderà, ma ci sarà spazio anche per momenti di riflessione, con storie che toccheranno il cuore, ma che saranno sempre portatrici di un messaggio di speranza perché la vita può sempre sorprendere.

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Senior 2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 con il talent show di Antonella Clerici dalle 21.30 a partire dal 21 febbraio 2025. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre e 101 di Sky. Se non siete a casa potete seguire le puntate o recuperarle on demand anche su Rai Play.