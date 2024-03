The Voice Senior 2024, le anticipazioni della sesta puntata del 22 marzo. Giudici, coach, concorrenti e ospiti

Questa sera, venerdì 22 marzo 2024, su Rai 1 va in onda la sesta puntata (semifinale) di The Voice Senior 2024, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici e giunto alla terza edizione. Il programma premia le più belle voci over 60 del Paese. Previste sette nuove puntate, ogni venerdì in prima serata dalle 21.25. In giuria c’è una grande new entry: Arisa. La cantante entra far parte del team dei coach di The Voice Senior insieme ai confermatissimi Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 22 marzo, di The Voice Senior 2024.

Coach, giudici, giuria e concorrenti

In giuria, come sempre, Loredana Berté tornata in forma dopo il ricovero, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Nella scorsa puntata i coach hanno dovuto “tagliare” i componenti dei rispettivi team e si presentano con sei cantanti ciascuno. I cantanti in gara avranno l’ultima possibilità di esibirsi e di convincere il proprio giudice a far parte del team di tre che si esibirà nella “Finale” di The Voice Senior, in onda venerdì 5 aprile, dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare chi vincerà la quarta edizione di The Voice Senior.

Oltre alle performance dei concorrenti, non mancheranno le esibizioni insieme ai coach e i duetti con le interpretazioni dei loro più grandi successi. Una grande festa in musica dove ogni talento regalerà un’emozione diversa. Per molti sarà un’occasione di rivalsa e di riscatto, per altri la possibilità di esibirsi nuovamente su un palcoscenico importante, per alcuni la chance di realizzare un sogno inseguito da tanto tempo. Una serie inesauribile di voci e storie uniche, un invito a non abbandonare mai i propri sogni.

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Senior 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 con il talent show di Antonella Clerici dalle 21.25 a partire dal 16 febbraio 2024. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre e 101 di Sky. Se non siete a casa potete seguire le puntate o recuperarle on demand anche su Rai Play.