The Voice Senior 2024: cast, giudici, giuria, coach, concorrenti, Antonella Clerici, quante puntate, durata, a che ora inizia, streaming, Rai 1

Parte venerdì 16 febbraio 2024 su Rai 1 la nuova stagione di The Voice Senior, il talent musicale condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci over 60 del nostro Paese. Dopo il successo delle prime tre edizioni, The Voice Senior 2024 torna con sette nuove puntate e tanti cambiamenti. A cominciare dalla giuria, con la new entry Arisa. Confermatissimi invece gli altri tre giudici (coach), Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Di seguito tutte le informazioni.

Cast: giudici, giuria, coach, meccanismo

Sette puntate e una new entry nel cast: Arisa, che prende il posto de I Ricchi e Poveri. La cantante entra a far parte della giuria insieme ai confermatissimi Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Questa la principale novità di The Voice Senior 2024, al via su Rai 1 in prima serata da venerdì 16 febbraio 2024, con la conduzione di Antonella Clerici.

Immutato il format del talent show che prende il via dalle “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” dove i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Da quest’anno i coach avranno un’arma in più da giocarsi per costruire il loro “dream team”: oltre al solito tasto “Blocco”, che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente, da quest’anno ci sarà, infatti, anche il tasto “Seconda Chance” che consentirà a ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo. Al termine della quinta e ultima puntata di “Blind”, i quattro coach dovranno selezionare i 24 concorrenti prescelti – sei per team – che passeranno al “Knock Out”, la Semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare “Finale” dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare chi vincerà la quarta edizione di The Voice Senior.

Anche quest’anno, sarà la musica il cuore pulsante di The Voice Senior per un appassionante viaggio nella tradizione canora italiana e internazionale. Oltre alle performance dei concorrenti in sfida, non mancheranno le esibizioni dei coach e i duetti con i concorrenti, le improvvisazioni e le “guest star” che impreziosiranno la serata con le interpretazioni dei loro più grandi successi. Una grande festa in musica dove ogni talento regalerà sul palco di The Voice un’emozione diversa. Per molti sarà un’occasione di rivalsa e di riscatto, per altri la possibilità di esibirsi nuovamente su un palcoscenico importante, per alcuni la chance di realizzare un sogno inseguito da tanto tempo. Una serie inesauribile di voci e storie uniche che emozioneranno pubblico e coach per celebrare insieme la voglia di non mollare mai.

The Voice Senior 2024: concorrenti

Protagonisti sono cantanti over 60 che possono così mettere in mostra tutta la propria bravura e passione per il canto, dimostrando che non è mai troppo tardi per avere una nuova chance. Non mancheranno i duetti tra concorrenti e coach e, naturalmente anche i coach stessi si metteranno alla prova sul palco di The Voice Senior, dove si canterà, si riderà, ma ci sarà spazio anche per momenti di riflessione, con storie che toccheranno il cuore, ma che saranno sempre portatrici di un messaggio di speranza perché la vita può sempre sorprendere.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per The Voice Senior 2024? Il programma di Antonella Clerici torna su Rai 1 dal 16 febbraio 2024 alle ore 21.25. In tutto sono previste sette puntate, con la finale in programma il 29 marzo. Di seguito la programmazione completa (potrebbe subire variazioni).

Prima puntata: 16 febbraio

Seconda puntata: 23 febbraio

Terza puntata: 1 marzo

Quarta puntata: 8 marzo

Quinta puntata: 15 marzo

Sesta puntata: 22 marzo

Settima puntata (finale): 29 marzo

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Senior 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 con il talent show di Antonella Clerici dalle 21.25 a partire dal 16 febbraio 2024. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre e 101 di Sky. Se non siete a casa potete seguire le puntate o recuperarle on demand anche su Rai Play.