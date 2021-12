The Voice Senior 2021: le anticipazioni della terza puntata del 10 dicembre

Questa sera, venerdì 10 dicembre 2021, su Rai 1 va in onda la terza puntata di The Voice Senior 2021, il talent show musicale giunto alla seconda edizione e condotto da Antonella Clerici. Il programma prevede che ad esibirsi siano cantanti over 60, pronti a dimostrare il loro talento e raccontare le proprie esperienze di vita, tutti accomunati dalla passione per la musica. In giuria troviamo i giudici confermati Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, mentre la new entry è rappresentata da Orietta Berti, che prende il posto della coppia Al Bano-Jasmine Carrisi.

Anticipazioni terza puntata

Al centro della puntata, una nuova sessione di Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” tipiche del programma. Obiettivo degli aspiranti concorrenti, ancora una volta quello di conquistare almeno uno dei giudici – tra Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino – attraverso l’unico strumento che hanno a loro disposizione: la voce.

Ad accogliere i cantanti, infatti, i quattro coach girati di spalle: solo quello che deciderà di voltarsi si aggiudicherà il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, la scelta passerà al concorrente, che deciderà a chi affidare il proprio percorso. Nella seconda puntata, Orietta Berti si è aggiudicata Cosetta Gigli e Franco Tortora, Loredana Berté ha scelto Stefania Castelli, Michele Longo, Pasqualina Piludu ed Ezio Turchetti, mentre Gigi D’Alessio ha ottenuto Lalo Cibelli, Annibale Giannarelli e Fabrizio Pausini. Infine, Clementino ha portato nel suo team Marcella Di Pasquale e Giuseppe Mariniello. Chi saranno i prossimi a entrare a far parte delle squadre dei coach?

Concorrenti

In tutto 80 concorrenti Over 60, dai 60 agli 88 anni, che hanno superato le selezioni e saliranno sul palco di The Voice Senior per stupirci con le loro voci e farci commuovere con le storie delle loro vite. Si tratta di 47 uomini e 34 donne. Le regioni maggiormente rappresentate sono Toscana e Lazio, entrambe con 14 concorrenti. A cui seguono l’Emilia-Romagna con 12 e la Lombardia con 10. Al Sud, al primo posto c’è la Sicilia con 6 partecipanti, che precede la Campania con 4 e la Puglia con 3. Stesso numero di concorrenti anche per la Liguria, mentre Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Umbria avranno solo una rappresentanza. Ci sono poi 2 cantanti che vivono da tanti anni in Toscana, ma che sono nati in Calabria e una che vive da oltre 30 anni in Sicilia ma è nata in Sardegna.

Diversi i concorrenti di origine italiana e no, provenienti da tutti i continenti, dando così all’edizione di quest’anno di The Voice Senior un respiro internazionale. Ecco, quindi che ci sarà un concorrente proveniente dalla Cina e che vive da 30 anni in Italia, un altro nato a Tunisi e residente a Marsiglia e un musicista emigrato giovanissimo in Australia e rimasto in Oceania per 50 anni prima di tornare suo paesino di origine. E ancora, 2 concorrenti provenienti dagli Stati Uniti, 1 nato e cresciuto in Ungheria, pur essendo italiano, e partecipanti provenienti dall’Olanda e dalla Germania.

Anche in questa seconda edizione di The Voice Senior, la musica ricopre un ruolo centrale. Le esibizioni dei concorrenti sono così occasione per omaggiare la memoria di alcuni tra i grandi nomi della musica italiana e internazionale come Louis Armostrong, Pierangelo Bertoli, Lucio Dalla, Pino Daniele, Mia Martini, Domenico Modugno ed Ennio Morricone. Tra gli altri generi proposti, i grandi classici – con i duetti, che coinvolgeranno sia i concorrenti che gli stessi coach –, la musica della grande tradizione partenopea e il rock (con anche l’interpretazione di un brano dei Måneskin). Sul palco di The Voice Senior non mancano, infine, poi le risate, alle quali si alternano momenti di riflessione, che hanno come focus la forza della famiglia e la voglia di non mollare mai.

The Voice Senior 2021: meccanismo

In tutto sono previste otto puntate. La gara avrà un meccanismo rinnovato: 6 puntate saranno dedicate alle Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” che sono la cifra distintiva del programma: i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Per rendere la gara ancora più emozionante, quest’anno i coach avranno la possibilità di selezionare nella fase di Blind un numero maggiore di concorrenti da inserire nei loro team.

Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach saranno costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – 6 per team – che passeranno al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare Finale, prevista per venerdì 21 gennaio, dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare chi vincerà la seconda edizione di The Voice Senior. Per il vincitore la possibilità di incidere un vinile con le performance avvenute sul palco di The Voice Senior tramite l’etichetta discografica ‘Universal’.

Streaming e tv

Avviamo visto i concorrenti e i giudici di The Voice Senior 2021, ma dove vedere il talent in diretta tv e in streaming? Il programma, come detto, va in onda da venerdì 26 novembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.