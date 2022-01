The Voice Senior 2021-2022, i finalisti: i concorrenti che prenderanno parte alla finale

THE VOICE SENIOR 2021-2022 FINALISTI – Stasera, venerdì 14 gennaio 2022, su Rai 1 è andata in onda la semifinale di The Voice Senior 2022 che ha decretato i finalisti di questa edizione? A prendere parte all’ultimo atto del talent show saranno: NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Concorrenti, le squadre

Ma quali sono i semifinalisti di The Voice Senior 2022? Eccoli divisi per squadre:

LOREDANA BERTE’

Walter Stervini

Donata Brischetto

Carlo Andreoli

Michele Longo

Lanfranco Carnacina

Lina Savonà

CLEMENTINO

Arthur Miles

Luciano Genovesi

Marcella Di Pasquale

Vittorio Bonetti

Russell

Pino Pugelli

ORIETTA BERTI

Franco Tortora

Rosa Giannoccaro

Roberto Barocelli

Maria Gatti Pupa

Silvio Aloisio

Cosetta Gigli

GIGI D’ALESSIO

Piero Cotto e Beatrice Pasquali

Lalo Sibello

Claudia Arvati

Annibale Giannarelli

Fabrizio Pausini

Carmen Marchese

Streaming e tv

Abbiamo visto i concorrenti finalisti di The Voice Senior 2021-2022, ma dove vedere il talent in diretta tv e in streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.