The Voice Kids 2024 vincitore: chi ha vinto lo show di Rai 1, cantante, concorrente, chi è

Chi è il vincitore di The Voice Kids 2024? Lo show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici va in onda questa sera, 20 dicembre 2024, con la finale. In tutto sono 12 i finalisti che si contendono l’ambita vittoria, guidati dai quattro giudici Clementino, Arisa, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Il vincitore di The Voice Kids 2024 è ... In aggiornamento

Finalisti

La squadra di Loredana Bertè può contare su: Gabriel Jimenez Martinez 12 anni, Carol Cadeo, 10 anni e Melissa. Quella di Arisa su Annamaria Mihalache, 11 anni, Alessio Di Stefano, 12 anni e Nicolò. Il rapper napoletano Clementino invece schiera per salire sul podio più alto: Leonardo Giovannangeli; Riccardo Callegari, 12 anni e Benedetta. Gigi D’Alessio infine porterà in finale: Maria Sofia Corona, 13 anni, Francesco Maugeri, violinista di 12 anni e Sofia Menegatto, 13 anni.

Al termine delle dodici esibizioni, sarà compito di ogni coach scegliere il proprio “Super finalista”, ovvero il concorrente da far cantare un’ultima volta nel gran finale di puntata. Dopo questo ultimo giro di esibizioni, dove i quattro “Super finalisti” si esibiranno con un brano a scelta, sarà il pubblico in studio a decretare il vincitore della terza edizione di The Voice Kids.

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Kids 2024 in diretta tv e in streaming? The Voice Kids andrà in onda dal 15 novembre ogni venerdì in prima serata su Rai 1; sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Kids: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.