TV

The Voice Generations 2026, i giudici (cast): la giuria e i coach del talent show di Rai 1

di Antonio Scali
The Voice Generations 2026, i giudici (cast): la giuria e i coach del talent show di Rai 1, concorrenti

Qual è il cast di The Voice Generations 2026? Si tratta di un nuovo format – giunto alla seconda edizione – in onda su Rai 1 per quattro puntate, dal 6 marzo 2026, in prima serata con la conduzione di Antonella Clerici. A cimentarsi con successi italiani e internazionali saranno gruppi di persone di diverse generazioni, unite da legami familiari, di amicizia o di lavoro, ma soprattutto dalla comune passione per la musica. Dopo il grande successo di The Voice Kids e The Voice Senior, Rai 1 propone dunque un nuovo spin-off, condotto sempre da Antonella Clerici. Non cambia neppure la giuria, collaudatissima: i coach sono Loredana Bertè, Clementino e Rocco Hunt, Nek e Arisa.

Meccanismo

Abbiamo visto chi sono i giudici di The Voice Generations 2026 (la giuria e i coach), ma qual è il meccanismo del programma? Questo nuovo format è composto da quattro puntate. Nelle prime tre puntate del format il pubblico assisterà alle cosiddette “Blind auditions”, durante le quali i coach ascolteranno di spalle i concorrenti decidendo di voltarsi solo quando saranno convinti della loro esibizione per aggiudicarsi il gruppo nella propria squadra. Nel caso dovessero voltarsi più coach in contemporanea, la scelta con chi stare spetterà al gruppo stesso. Al termine della terza puntata, ogni coach avrà una squadra composta da 7 gruppi da cui dovrà sceglierne per regolamento solo tre. Dunque saranno 12 i gruppi totali che accederanno alla finale del 27 marzo.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca