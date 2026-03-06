The Voice Generations 2026: le anticipazioni della prima puntata del 6 marzo

Questa sera, 6 marzo 2026, va in onda la prima puntata di The Voice Generations 2026, il nuovo spin off, giunto alla seconda edizione, del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Protagonisti gruppi di persone di diverse generazioni, unite da legami familiari, di amicizia o di lavoro, ma soprattutto dalla comune passione per la musica. Anche in questa occasione sulle quattro sedie girevoli riservate ai coach saranno seduti Loredana Bertè, Nek, Clementino con Rocco Hunt e Arisa. Scopriamo le anticipazioni della puntata di stasera.

Anticipazioni e ospiti

Lo spin-off di The Voice, intitolato The Voice Generations, va in onda su Rai 1 per quattro puntate dal 6 marzo con la conduzione di Antonella Clerici. Dopo il successo di The Voice Kids e di quello Senior, è il momento di un nuovo format musicale – giunto alla seconda edizione – che appassionerà tutta la famiglia. I coach in giuria restano gli stessi: Loredana Bertè, Nek, Clementino con Rocco Hunt e Arisa. A sfidarsi nel canto saranno questa volta gruppi di amici o parenti. “Il format è sempre quello – ha detto la conduttrice – solo che qui alla base c’è la relazione tra i componenti del gruppo”.

Questa volta a mettere alla prova le loro doti canore sono gruppi di due o più persone legate da un rapporto di parentela, di amicizia o di amore, unite da una forte passione per la musica e appartenenti a diverse generazioni. Al termine delle audizioni al buio, ciascuno dovrà comporre la propria squadra di tre elementi che si contenderanno la vittoria.

Nelle prime tre puntate del format il pubblico assisterà alle cosiddette “Blind auditions”, durante le quali i coach ascolteranno di spalle i concorrenti decidendo di voltarsi solo quando saranno convinti della loro esibizione per aggiudicarsi il gruppo nella propria squadra. Nel caso dovessero voltarsi più coach in contemporanea, la scelta con chi stare spetterà al gruppo stesso.

Orario, a che ora

Attenzione: la prima puntata di questa sera, 6 marzo 2026, andrà in onda un po’ più tardi, alle ore 22, per lasciare spazio su Rai 1 dalle 20 alla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina.

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Generations 2026 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 con il talent show di Antonella Clerici dalle 21.30 a partire dal 6 marzo 2026. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre e 101 di Sky. Se non siete a casa potete seguire le puntate o recuperarle on demand anche su Rai Play.