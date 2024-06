The Twilight Saga – Eclipse: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 24 giugno 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 The Twilight Saga – Eclipse, film del 2010 diretto da David Slade. Sceneggiato da Melissa Rosenberg, è il terzo film tratto dalla serie di Twilight. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bella torna a Forks con Edward dopo la disavventura con i Volturi in Italia. Ora, la ragazza deve scegliere tra continuare la sua amicizia con il licantropo Jacob o smettere di vederlo dato che Edward è estremamente infastidito dal loro rapporto. Intanto, Victoria, la vampira nomade che faceva parte del clan di James, segue Bella per vendicare la morte del suo compagno, ucciso nel primo film dalla famiglia Cullen. La sua presenza diventa tangibile per Edward e Bella quando, sui giornali locali, appare la notizia di vari efferati delitti compiuti da alcuni sconosciuti nella vicina città di Seattle.

I ragazzi, nel mentre, si preparano per il diploma, evento che significherà la fine della vita mortale di Bella, dato che Carlisle le aveva promesso che, dopo essersi diplomata, l’avrebbe trasformata in vampiro. Il continuo intromettersi di Jacob comincia a dare seriamente fastidio ad Edward, che però si rende conto che in sua compagnia Bella è al sicuro da un eventuale attacco da parte di Victoria.

Dato l’imminente ed inevitabile scontro che i Cullen dovranno affrontare con Victoria e con il suo esercito di vampiri neonati, Jasper decide di allenare la sua famiglia e il branco di licantropi Quileute ad affrontare il gruppo di Victoria, dimostrando un’eccellente preparazione nel combattimento dovuta ai suoi trascorsi tempi passati in un altro clan di vampiri. Il giorno dello scontro arriva e i vampiri e i licantropi si alleano contro il nemico comune proteggendo Bella e studiando una strategia di combattimento.

The Twilight Saga – Eclipse: il cast

Abbiamo visto la trama di The Twilight Saga – Eclipse, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kristen Stewart: Isabella “Bella” Swan

Robert Pattinson: Edward Cullen

Taylor Lautner: Jacob Black

Ashley Greene: Alice Cullen

Jackson Rathbone: Jasper Hale

Nikki Reed: Rosalie Hale

Kellan Lutz: Emmett Cullen

Peter Facinelli: Carlisle Cullen

Elizabeth Reaser: Esme Cullen

Billy Burke: Charlie Swan

Bryce Dallas Howard: Victoria

Xavier Samuel: Riley

Chaske Spencer: Sam Uley

Tyson Houseman: Quil Ateara

Kiowa Gordon: Embry Call

Alex Meraz: Paul

Bronson Pelletier: Jared

Julia Jones: Leah Clearwater

Booboo Stewart: Seth Clearwater

Dakota Fanning: Jane

Cameron Bright: Alec

Daniel Cudmore: Felix

Charlie Bewley: Demetri

Jodelle Ferland: Bree Tanner

Anna Kendrick: Jessica Stanley

Jack Huston: Royce King

Streaming e tv

Dove vedere The Twilight Saga – Eclipse in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 24 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.