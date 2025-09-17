The Transporter: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 17 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Transporter, film del 2002 diretto da Corey Yuen e Louis Leterrier. La pellicola è stata prodotta da Luc Besson che, insieme con Robert Mark Kamen, ne ha curato anche la sceneggiatura. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Frank Martin, già soldato delle forze speciali, specializzato nel trasporto di pacchi supersegreti, viene pagato per portare una grande borsa a destinazione. Col passare del tempo, però, nella sua mente prende corpo il sospetto che dentro ci sia una persona e, infrangendo la sua regola di non aprire mai i pacchi, scopre che i suoi sospetti erano reali. Comincia così ad aiutare la ragazza cinese, di nome Lai, che era rinchiusa nella borsa legata e imbavagliata con del nastro adesivo e, con l’aiuto dell’ispettore di polizia Tarconi, ferma il traffico illegale di cinesi in territorio francese.

The Transporter: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Transporter, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Statham: Frank Martin

Shu Qi: Lai

Matt Schulze: Darren ‘Wall Street’ Bettencourt

François Berléand: Tarconi

Ric Young: Mr. Kwai

Doug Rand: Leader

Didier Saint Melin: Boss

Streaming e tv

Dove vedere The Transporter in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 17 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.