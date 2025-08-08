The Tourist: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 8 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Tourist, film del 2010 diretto da Florian Henckel von Donnersmarck, interpretato da Angelina Jolie e Johnny Depp. Il film è un adattamento del film francese Anthony Zimmer, scritto e diretto da Jérôme Salle. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Parigi. L’ispettore Acheson di Scotland Yard e la sua squadra tengono d’occhio l’affascinante Elise Clifton-Ward, amante di Alexander Pearce, ricercato dal governo per una colossale evasione fiscale e scomparso nel nulla dopo aver cambiato chirurgicamente volto. Un giorno Elise riceve una lettera da Pearce che le indica di recarsi alla stazione, prendere un treno per Venezia, avvicinarsi a un uomo che gli somiglia per altezza e corporatura e far credere così alla polizia che quell’uomo sia il vero Pearce.

Elise si reca alla Gare de Lyon e una volta salita sul treno stringe amicizia con il timido turista Frank Tupelo, che resta istantaneamente attratto da lei. La donna lo invita al suo albergo veneziano, il Danieli; la polizia intanto scopre l’identità dell’uomo, nient’altro che un insegnante di matematica rimasto vedovo da tre anni, e comprende l’inganno di Pearce. Contemporaneamente, informato da un interno del servizio di Intelligence, arriva a Venezia il gangster Reginald Shaw, al quale Pearce ha sottratto oltre due miliardi di sterline prima di fuggire. Il malavitoso invia i suoi sgherri all’albergo, convinto dalla sua fonte che Frank sia effettivamente il latitante.

The Tourist: il cast

Abbiamo visto la trama di The Tourist, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Johnny Depp: Frank Tupelo / Alexander Pearce

Angelina Jolie: Elise Clifton-Ward

Paul Bettany: Ispettore John Acheson

Timothy Dalton: Ispettore Capo Jones

Rufus Sewell: L’inglese

Steven Berkoff: Reginald Shaw

Igor’ Žižikin: Virginsky

Vladimir Orlov: Lebyadkin

Oleh Yutgof: Fedka

Mark Zak: Shigalyov

Vladimir Tevlovsky: Liputin

Christian De Sica: Colonnello Lombardi

Giovanni Guidelli: tenente Tommassini

Alessio Boni: sergente Cerato

Daniele Pecci: tenente Narduzzi

Bruno Wolkowitch: capitano Courson

Marc Ruchmann: brigadiere Kaiser

Julien Baumgartner: brigadiere Rucuort

François Vincentelli: brigadiere Marion

Clément Sibony: brigadiere Rousseau

Jean-Claude Adelin: brigadiere Cavillan

Raoul Bova: Conte Filippo Gaggia

Nino Frassica: brigadiere Mele

Neri Marcorè: Direttore dell’Hotel Danieli

Giancarlo Previati: Coordinatore ballo di gala

Renato Scarpa: sarto Arturo

Riccardo De Torrebruna: cameriere Guido

Maurizio Casagrande: cameriere Antonio

Giovanni Esposito: interprete Coppa

Gwilym Lee: capo tecnico Mountain

Steven Robertson: tecnico Pinnock

Iddo Goldberg: Whitfield

Bruno Bilotta: capo cecchino Giordani

Ralf Möller: Lunt

Gea Dall’Orto

Streaming e tv

Dove vedere The Tourist in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 8 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it.