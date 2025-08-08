The Tourist: tutto quello che c’è da sapere sul film
Questa sera, venerdì 8 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Tourist, film del 2010 diretto da Florian Henckel von Donnersmarck, interpretato da Angelina Jolie e Johnny Depp. Il film è un adattamento del film francese Anthony Zimmer, scritto e diretto da Jérôme Salle. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Parigi. L’ispettore Acheson di Scotland Yard e la sua squadra tengono d’occhio l’affascinante Elise Clifton-Ward, amante di Alexander Pearce, ricercato dal governo per una colossale evasione fiscale e scomparso nel nulla dopo aver cambiato chirurgicamente volto. Un giorno Elise riceve una lettera da Pearce che le indica di recarsi alla stazione, prendere un treno per Venezia, avvicinarsi a un uomo che gli somiglia per altezza e corporatura e far credere così alla polizia che quell’uomo sia il vero Pearce.
Elise si reca alla Gare de Lyon e una volta salita sul treno stringe amicizia con il timido turista Frank Tupelo, che resta istantaneamente attratto da lei. La donna lo invita al suo albergo veneziano, il Danieli; la polizia intanto scopre l’identità dell’uomo, nient’altro che un insegnante di matematica rimasto vedovo da tre anni, e comprende l’inganno di Pearce. Contemporaneamente, informato da un interno del servizio di Intelligence, arriva a Venezia il gangster Reginald Shaw, al quale Pearce ha sottratto oltre due miliardi di sterline prima di fuggire. Il malavitoso invia i suoi sgherri all’albergo, convinto dalla sua fonte che Frank sia effettivamente il latitante.
The Tourist: il cast
Abbiamo visto la trama di The Tourist, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Johnny Depp: Frank Tupelo / Alexander Pearce
- Angelina Jolie: Elise Clifton-Ward
- Paul Bettany: Ispettore John Acheson
- Timothy Dalton: Ispettore Capo Jones
- Rufus Sewell: L’inglese
- Steven Berkoff: Reginald Shaw
- Igor’ Žižikin: Virginsky
- Vladimir Orlov: Lebyadkin
- Oleh Yutgof: Fedka
- Mark Zak: Shigalyov
- Vladimir Tevlovsky: Liputin
- Christian De Sica: Colonnello Lombardi
- Giovanni Guidelli: tenente Tommassini
- Alessio Boni: sergente Cerato
- Daniele Pecci: tenente Narduzzi
- Bruno Wolkowitch: capitano Courson
- Marc Ruchmann: brigadiere Kaiser
- Julien Baumgartner: brigadiere Rucuort
- François Vincentelli: brigadiere Marion
- Clément Sibony: brigadiere Rousseau
- Jean-Claude Adelin: brigadiere Cavillan
- Raoul Bova: Conte Filippo Gaggia
- Nino Frassica: brigadiere Mele
- Neri Marcorè: Direttore dell’Hotel Danieli
- Giancarlo Previati: Coordinatore ballo di gala
- Renato Scarpa: sarto Arturo
- Riccardo De Torrebruna: cameriere Guido
- Maurizio Casagrande: cameriere Antonio
- Giovanni Esposito: interprete Coppa
- Gwilym Lee: capo tecnico Mountain
- Steven Robertson: tecnico Pinnock
- Iddo Goldberg: Whitfield
- Bruno Bilotta: capo cecchino Giordani
- Ralf Möller: Lunt
- Gea Dall’Orto
Streaming e tv
Dove vedere The Tourist in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 8 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it.