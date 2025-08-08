Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

The Tourist: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

The Tourist: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 8 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Tourist, film del 2010 diretto da Florian Henckel von Donnersmarck, interpretato da Angelina Jolie e Johnny Depp. Il film è un adattamento del film francese Anthony Zimmer, scritto e diretto da Jérôme Salle. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Parigi. L’ispettore Acheson di Scotland Yard e la sua squadra tengono d’occhio l’affascinante Elise Clifton-Ward, amante di Alexander Pearce, ricercato dal governo per una colossale evasione fiscale e scomparso nel nulla dopo aver cambiato chirurgicamente volto. Un giorno Elise riceve una lettera da Pearce che le indica di recarsi alla stazione, prendere un treno per Venezia, avvicinarsi a un uomo che gli somiglia per altezza e corporatura e far credere così alla polizia che quell’uomo sia il vero Pearce.

Elise si reca alla Gare de Lyon e una volta salita sul treno stringe amicizia con il timido turista Frank Tupelo, che resta istantaneamente attratto da lei. La donna lo invita al suo albergo veneziano, il Danieli; la polizia intanto scopre l’identità dell’uomo, nient’altro che un insegnante di matematica rimasto vedovo da tre anni, e comprende l’inganno di Pearce. Contemporaneamente, informato da un interno del servizio di Intelligence, arriva a Venezia il gangster Reginald Shaw, al quale Pearce ha sottratto oltre due miliardi di sterline prima di fuggire. Il malavitoso invia i suoi sgherri all’albergo, convinto dalla sua fonte che Frank sia effettivamente il latitante.

The Tourist: il cast

Abbiamo visto la trama di The Tourist, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Johnny Depp: Frank Tupelo / Alexander Pearce
  • Angelina Jolie: Elise Clifton-Ward
  • Paul Bettany: Ispettore John Acheson
  • Timothy Dalton: Ispettore Capo Jones
  • Rufus Sewell: L’inglese
  • Steven Berkoff: Reginald Shaw
  • Igor’ Žižikin: Virginsky
  • Vladimir Orlov: Lebyadkin
  • Oleh Yutgof: Fedka
  • Mark Zak: Shigalyov
  • Vladimir Tevlovsky: Liputin
  • Christian De Sica: Colonnello Lombardi
  • Giovanni Guidelli: tenente Tommassini
  • Alessio Boni: sergente Cerato
  • Daniele Pecci: tenente Narduzzi
  • Bruno Wolkowitch: capitano Courson
  • Marc Ruchmann: brigadiere Kaiser
  • Julien Baumgartner: brigadiere Rucuort
  • François Vincentelli: brigadiere Marion
  • Clément Sibony: brigadiere Rousseau
  • Jean-Claude Adelin: brigadiere Cavillan
  • Raoul Bova: Conte Filippo Gaggia
  • Nino Frassica: brigadiere Mele
  • Neri Marcorè: Direttore dell’Hotel Danieli
  • Giancarlo Previati: Coordinatore ballo di gala
  • Renato Scarpa: sarto Arturo
  • Riccardo De Torrebruna: cameriere Guido
  • Maurizio Casagrande: cameriere Antonio
  • Giovanni Esposito: interprete Coppa
  • Gwilym Lee: capo tecnico Mountain
  • Steven Robertson: tecnico Pinnock
  • Iddo Goldberg: Whitfield
  • Bruno Bilotta: capo cecchino Giordani
  • Ralf Möller: Lunt
  • Gea Dall’Orto

Streaming e tv

Dove vedere The Tourist in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 8 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca