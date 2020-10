The Third Day: trama, cast, quante puntate e streaming

Dal 19 ottobre 2020 su Sky va in onda The Third Day, un thriller psicologico con protagonisti Jude Law e Naomie Harris, ambientato in una inquietante isola britannica dove nulla è come sembra. In due capitoli intitolati “Estate” e “Inverno”, di tre episodi ciascuno, il mistery drama segue i viaggi di Sam (Law), e di Helen (Harris), che arrivano in momenti diversi su un’isola abitata da residenti determinati a preservare le loro tradizioni a ogni costo. Nel cast anche Emily Watson, Katherine Waterston e Paddy Considine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Due storie separate ma interconnesse, legate allo stesso luogo, Osea Island. La serie, creata e scritta da Dennis Kelly (“Utopia”) e diretta da Marc Munden, nella prima parte racconta la storia di Sam che finisce sull’isola per riaccompagnare a casa un’adolescente soccorsa per caso in un bosco. L’uomo verrà sopraffatto dalle usanze e dai rituali e si troverà costretto ad affrontare un trauma nascosto nel suo passato, e intraprenderà una ricerca che lo metterà in serio contrasto con gli isolani. Il capitolo finale, Inverno – scritto da Kit de Waal, Dean O’Loughlin e Dennis Kelly – vede protagonista Helen, un’outsider testarda che si ritrova inspiegabilmente attratta dall’isola. La donna decide di recarsi a Osea Island con le sue due figlie per una breve vacanza. Mentre i confini tra fantasia e realtà si fanno sempre più distorti, Helen e la sua famiglia verranno intrappolate dalle misteriose forze dell’isola.

The Third Day: il cast

Abbiamo visto la trama di The Third Day, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jude Law: Sam

Katherine Waterston: Jess

John Dagleish: Larry

Mark Lewis Jones: Jason

Jessie Ross: Epona

Richard Bremmer: “Il Padre”

Paddy Considine: sig. Martin

Emily Watson: sig.ra Martin

Freya Allan: Kail

Börje Lundberg: professore Mimir

Florence Welch: Veronica

Paul Kaye: “Il Cowboy”

Naomie Harris: Helen

Nico Parker: Ellie

Charlotte Gairdner-Mihell: Talulah

Quante puntate

Quante puntate sono previste per The Third Day? In tutto sono stati girati sei episodi che in Italia verranno trasmessi in tre prime serate (puntate) a partire dal 19 ottobre 2020. Ogni episodio ha una durata di circa 60 minuti. Una puntata (composta da due episodi dura quindi circa 2 ore). Di seguito la programmazione:

Prima puntata (episodio 1 e 2): lunedì 19 ottobre 2020

Seconda puntata (episodi 3 e 4): lunedì 26 ottobre 2020

Terza puntata (episodi 5 e 6): lunedì 2 novembre 2020

Streaming e tv

Dove vedere The Third Day in diretta tv e live streaming? La miniserie (HBO-Sky) va in onda dal 19 ottobre 2020 su Sky Atlantic. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo (riservata agli abbonati Sky) e su NowTv.

