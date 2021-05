The Tax Collector: trama, cast, trailer e streaming del film

Questa sera, martedì 11 maggio 2021, su Sky Cinema Uno va in onda il film The Tax Collector, un thriller del 2020 diretto da David Ayer. Appuntamento dalle 21.15 con questo film drammatico con protagonisti Bobby Soto, Shia LaBeouf e George Lopez. Ma vediamo insieme qual è la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in streaming.

Trama

Il film racconta la storia di David Cuevas (Bobby Soto), che insieme al suo partner Creeper (Shia LaBeouf), lavora come “esattore delle tasse” per conto del boss del crimine Wizard. I due riscuotono il pizzo in tutta la città, assicurandosi che le persone paghino per non avere ritorsioni. Quando un vecchio rivale di Wizard torna a Los Angeles dal Messico mette in pericolo l’intera gang e David dovrà proteggere quello che ha di più caro al mondo, la sua famiglia.

The Tax Collector: il cast del film e il trailer

Vediamo insieme il cast del film questa sera – 11 maggio 2021 – su Sky Cinema Uno. A seguire il trailer.

Bobby Soto: David

George Lopez: Luis

Shia LaBeouf: Creeper

Cinthya Carmona: Alexis Cuevas

Lana Parrilla: Favi

Elpidia Carrillo

Brendan Schaub

Brian Ortega

Streaming e diretta tv

Dove vedere The Tax Collector in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 maggio 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.