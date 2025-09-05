Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

The Son: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
The Son: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 5 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Son, film del 2022 diretto da Florian Zeller. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’opera teatrale del 2018 Il figlio, scritta dallo stesso Zeller, ultimo capitolo di una trilogia che comprende La madre (2010) e Il padre (2012). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Kate si reca a casa dell’ex marito Peter per parlare del figlio diciassettenne Nicholas, dopo aver scoperto che l’adolescente non va a scuola ormai da mesi. Il giovane, profondamente segnato dal divorzio dei genitori e dal tradimento del padre, chiede e ottiene di lasciare la casa materna per trasferirsi da Peter. Beth, la nuova compagna e madre del loro figlio neonato Theodore, è dubbiosa e teme che l’arrivo di Nicholas possa compromettere il suo rapporto con Peter. Con l’arrivo di Nicholas le cose effettivamente cambiano, anche se Peter decide di iscrivere il figlio a una nuova scuola per far sì che possa affrontare gli esami e non perdere l’anno. Il giovane tuttavia non chiarisce mai veramente il motivo del suo dolore, una profonda sofferenza psicologica che lo spinge a lievi episodi di autolesionismo. Dopo che Peter lo confronta a riguardo, Nicholas sembra diventare più remissivo e asseconda il padre quando gli chiede se il suo fragile stato emotivo sia dettato dalla rottura con una ragazza. Mentre diventa via via più evidente che Nicholas è affetto da una profonda depressione adolescenziale, si crea tensione in casa una sera in cui Peter e Beth sarebbero dovuti uscire a cena con amici. Il piano viene cancellato a causa dell’improvvisa indisposizione della babysitter e quando Nicholas si offre di tenere d’occhio Theodore in loro assenza, Beth rifiuta categoricamente e il giovane, allontanatosi dalla stanza, sente la donna che lo descrive a Peter come disturbato.

The Son: il cast

Abbiamo visto la trama di The Son, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Hugh Jackman: Peter Miller
  • Laura Dern: Kate Miller
  • Zen McGrath: Nicholas Miller
  • George Cobell: Nicholas da giovane
  • Vanessa Kirby: Beth
  • Anthony Hopkins: Anthony Miller
  • Gretchen Egolf: Leiner
  • Hugh Quarshie: Brian
  • William Hope: Andrew
  • Joseph Mydell: Brian
  • Isaura Barbé-Brown: Sophia
  • Erick Hayden: Allan

Streaming e tv

Dove vedere The Son in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 5 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
