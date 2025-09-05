The Son: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 5 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Son, film del 2022 diretto da Florian Zeller. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’opera teatrale del 2018 Il figlio, scritta dallo stesso Zeller, ultimo capitolo di una trilogia che comprende La madre (2010) e Il padre (2012). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Kate si reca a casa dell’ex marito Peter per parlare del figlio diciassettenne Nicholas, dopo aver scoperto che l’adolescente non va a scuola ormai da mesi. Il giovane, profondamente segnato dal divorzio dei genitori e dal tradimento del padre, chiede e ottiene di lasciare la casa materna per trasferirsi da Peter. Beth, la nuova compagna e madre del loro figlio neonato Theodore, è dubbiosa e teme che l’arrivo di Nicholas possa compromettere il suo rapporto con Peter. Con l’arrivo di Nicholas le cose effettivamente cambiano, anche se Peter decide di iscrivere il figlio a una nuova scuola per far sì che possa affrontare gli esami e non perdere l’anno. Il giovane tuttavia non chiarisce mai veramente il motivo del suo dolore, una profonda sofferenza psicologica che lo spinge a lievi episodi di autolesionismo. Dopo che Peter lo confronta a riguardo, Nicholas sembra diventare più remissivo e asseconda il padre quando gli chiede se il suo fragile stato emotivo sia dettato dalla rottura con una ragazza. Mentre diventa via via più evidente che Nicholas è affetto da una profonda depressione adolescenziale, si crea tensione in casa una sera in cui Peter e Beth sarebbero dovuti uscire a cena con amici. Il piano viene cancellato a causa dell’improvvisa indisposizione della babysitter e quando Nicholas si offre di tenere d’occhio Theodore in loro assenza, Beth rifiuta categoricamente e il giovane, allontanatosi dalla stanza, sente la donna che lo descrive a Peter come disturbato.

The Son: il cast

Abbiamo visto la trama di The Son, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hugh Jackman: Peter Miller

Laura Dern: Kate Miller

Zen McGrath: Nicholas Miller

George Cobell: Nicholas da giovane

Vanessa Kirby: Beth

Anthony Hopkins: Anthony Miller

Gretchen Egolf: Leiner

Hugh Quarshie: Brian

William Hope: Andrew

Joseph Mydell: Brian

Isaura Barbé-Brown: Sophia

Erick Hayden: Allan

Streaming e tv

Dove vedere The Son in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 5 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.