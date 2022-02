The Shift: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 27 febbraio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Shift, film del 2020 diretto da Alessandro Tonda. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film diretto da Alessandro Tonda racconta la storia di due ragazzi, Eden (Adam Amara) e Abel, in apparenza due semplicissimi giovani, che in realtà sono due terroristi, decisi a compiere un attentato. Il luogo scelto è una scuola di Bruxelles, frequentata da loro coetanei. Abel, però, si fa esplodere prima di essere giunti nel posto prescelto, coinvolgendo nello scoppio anche il suo amico. Giunti i soccorsi, Eden – ormai svenuto – viene caricato sull’ambulanza per ricevere l’assistenza di due paramedici, Isabel (Clotilde Hesme) e Adamo (Adamo Dionisi). Il ragazzo si risveglia con ancora la sua cintura esplosiva addosso e minaccia i paramedici di farsi saltare in aria, se non obbediranno a ogni suo ordine.

The Shift: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Shift, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clotilde Hesme: Isabelle

Adamo Dionisi: Adamo

Adam Amara: Eden

Jan Hammenecker: Meunier

Steve Driesen: Vermalen

Myriem Akheddiou: Beeker

Streaming e tv

Dove vedere The Shift in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 27 febbraio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.