The Reunion: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per The Reunion? La serie è tratta dal best-seller “La jeune fille et la nuit” di Guillame Musso. Tre amici si ritrovano in occasione di un raduno di classe: anni prima la loro cara amica Vinca scomparve nel nulla. Il passato bussa e i tre amici hanno qualcosa da nascondere. In tutto sono previsti sei episodi, trasmessi su Rai 2 ogni mercoledì in tre puntate dal 4 ottobre 2023. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 4 ottobre 2023

Seconda puntata: 11 ottobre 2023

Terza puntata: 18 ottobre 2023

Durata

Quanto dura (durata) ogni episodio di The Reunion? Appuntamento su Rai 2 ogni mercoledì dal 4 ottobre 2023 alle ore 21.20. Ogni episodio dura circa 50 minuti e vengono trasmessi due episodi a puntata. La chiusura è prevista alle 23 circa, quindi in tutto la serata dura circa poco meno di due ore.

Streaming e tv

Dove vedere The Reunion in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni mercoledì dal 4 ottobre alle 21.20. Anche in streaming su Rai Play.