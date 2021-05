The Raven: trama, cast, trailer e streaming del film

Questa sera, mercoledì 19 maggio 2021, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film The Raven, pellicola del 2012 con protagonisti John Cusack, Alice Eve e Luke Evans. Un avvincente thriller diretto da James McTeigue. Il titolo fa riferimento alla famosa poesia di Edgar Allan Poe Il corvo (The Raven in lingua inglese). Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1849 la carriera di Edgar Allan Poe, segnata dall’abuso di alcol e droghe, sembra essersi conclusa del tutto. I suoi racconti horror, infatti, vengono scartati senza pietà dal direttore Maddux e le uniche due persone che sostengono ancora l’estro poetico di Poe sono la sua fidanzata Emily Hamilton e il tipografo Ivan Reynolds. Tutto cambia quando a Baltimora un misterioso killer inizia a uccidere le sue vittime traendo ispirazione dai racconti più famosi dello scrittore. Il detective Fields, inizia inevitabilmente a sospettare che Edgar sia l’artefice delle stragi. In realtà, l’assassino sta tramando nell’ombra per costringere lo scrittore a cadere nella sua astuta trappola. Il killer è sempre un passo avanti e riesce a disseminare una serie di indizi sulle macabre scene del crimine, ingannando Poe e Fileds. Mentre Poe inizia a scrivere un nuovo racconto, basandosi sui recenti avvenimenti, con la speranza di intuire le prossime mosse del suo avversario, l’uomo nell’ombra rapisce Emily e la nasconde in un isolato sotterraneo.

The Raven: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Raven, ma qual è il cast completo del film oggi su Sky Cinema Uno? Tra i protagonisti di questo thriller diretto da James McTeigue troviamo John Cusack, Alice Eve e Luke Evans. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Oreste Baldini: Edgar Allan Poe

Domitilla D’Amico: Emily Hamilton

Simone D’Andrea: detective Fields

Rodolfo Bianchi: colonnello Charles Hamilton

Claudio Fattoretto: Henry Maddux

Simone Mori: Reagan

Gianfranco Miranda: John Cantrell

Diego Reggente: capitano Eldridge

Gaetano Varcasia: Ivan Reynolds

Riccardo Rossi: dottor Doc Clements

Trailer

Ecco il trailer in italiano del film The Raven del 2012, questa sera – 19 maggio 2021 – alle 21.15 su Sky Cinema 1.

Streaming e tv

Dove vedere The Raven in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 19 maggio 2021 – su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.