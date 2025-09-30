The Protegé: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 30 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Protegé, film del 2021 diretto da Martin Campbell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anna è una killer, cresciuta da Moody, che l’ha recuperata nel 1991 all’interno di un armadio, con una pistola in mano, al termine di un massacro nella sua città d’origine in Vietnam. Dopo averla trasformata in una efficiente killer, attualmente i due vivono a Londra e lei è la proprietaria di una libreria, in cui un giorno si presenta Michael Rembrandt, chiedendo una prima edizione di un libro di poesie. In occasione del compleanno di Moody, quest’ultimo le dà alcune informazioni circa un individuo che egli sta cercando. Intanto alcune persone vicino a lei vengono uccise e la sua libreria viene messa sotto attacco da alcuni uomini armati. Correndo a casa di Moody, scopre che anche egli è stato apparentemente ucciso, causando in lei rabbia e voglia di vendetta.

Pensando che il mandante dell’uccisione di Moody venga dal Vietnam, paese dove Anna viveva in passato e con cui Moody aveva dei conti in sospeso, soprattutto per l’uccisione con un’autobomba di Edward Hayes, si reca lì per vendicarsi, pensando che dietro la morte di Moody ci sia Lucas, figlio di Edward. Tramite il suo amico Billy Boy riesce ad accedere al palazzo dove alloggia Duquet ed ha uno scontro armato al termine del quale viene arrestata, finisce in prigione ed è torturata da Duquet, intenzionato ad estorcerle il motivo per cui lei cerca il figlio di Edward. Qui incontra nuovamente Michael, che si scopre essere un uomo di Hayes, che però si dissocia dai metodi di tortura usati da Duquet.

The Protegé: il cast

Abbiamo visto la trama di The Protegé, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maggie Q: Anna

Samuel L. Jackson: Moody

Michael Keaton: Michael Rembrandt

Robert Patrick: Billy Boy

Patrick Malahide: Vohl

David Rintoul: Edward Hayes

Ori Pfeffer: Athens

Ray Fearon: Duquet

Florin Piersic Jr.: Ram

Caroline Loncg: Claudia

Streaming e tv

Dove vedere The Protegé in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.