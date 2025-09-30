Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:32
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

The Protegé: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

The Protegé: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 30 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Protegé, film del 2021 diretto da Martin Campbell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anna è una killer, cresciuta da Moody, che l’ha recuperata nel 1991 all’interno di un armadio, con una pistola in mano, al termine di un massacro nella sua città d’origine in Vietnam. Dopo averla trasformata in una efficiente killer, attualmente i due vivono a Londra e lei è la proprietaria di una libreria, in cui un giorno si presenta Michael Rembrandt, chiedendo una prima edizione di un libro di poesie. In occasione del compleanno di Moody, quest’ultimo le dà alcune informazioni circa un individuo che egli sta cercando. Intanto alcune persone vicino a lei vengono uccise e la sua libreria viene messa sotto attacco da alcuni uomini armati. Correndo a casa di Moody, scopre che anche egli è stato apparentemente ucciso, causando in lei rabbia e voglia di vendetta.

Pensando che il mandante dell’uccisione di Moody venga dal Vietnam, paese dove Anna viveva in passato e con cui Moody aveva dei conti in sospeso, soprattutto per l’uccisione con un’autobomba di Edward Hayes, si reca lì per vendicarsi, pensando che dietro la morte di Moody ci sia Lucas, figlio di Edward. Tramite il suo amico Billy Boy riesce ad accedere al palazzo dove alloggia Duquet ed ha uno scontro armato al termine del quale viene arrestata, finisce in prigione ed è torturata da Duquet, intenzionato ad estorcerle il motivo per cui lei cerca il figlio di Edward. Qui incontra nuovamente Michael, che si scopre essere un uomo di Hayes, che però si dissocia dai metodi di tortura usati da Duquet.

The Protegé: il cast

Abbiamo visto la trama di The Protegé, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Maggie Q: Anna
  • Samuel L. Jackson: Moody
  • Michael Keaton: Michael Rembrandt
  • Robert Patrick: Billy Boy
  • Patrick Malahide: Vohl
  • David Rintoul: Edward Hayes
  • Ori Pfeffer: Athens
  • Ray Fearon: Duquet
  • Florin Piersic Jr.: Ram
  • Caroline Loncg: Claudia

Streaming e tv

Dove vedere The Protegé in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 30 settembre 2025 su La7
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 30 settembre su Rete 4
TV / Il Commissario Montalbano – La piramide di fango: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica
Ti potrebbe interessare
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 30 settembre 2025 su La7
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 30 settembre su Rete 4
TV / Il Commissario Montalbano – La piramide di fango: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica
TV / Buongiorno mamma 3: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Buongiorno mamma 3 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni (ospiti, cast) della terza puntata
Spettacoli / L’addio di Carlo Conti a Sanremo: “Il prossimo sarà l’ultimo”
TV / Ascolti tv lunedì 29 settembre: Bianca 3, Grande Fratello, Quarta Repubblica
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 29 settembre
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 29 settembre
Ricerca