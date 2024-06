The Princess: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 27 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda The Princess, film del 2022 diretto da Le-Van Kiet. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando una bella e tenace principessa rifiuta di sposare Julius, il crudele sociopatico a cui è stata promessa in sposa per dare un erede maschio al regno, viene rapita e rinchiusa in una remota torre nel castello del padre. Con il corteggiatore respinto e intenzionato a vendicarsi usurpando il trono, la principessa è chiamata a proteggere la sua famiglia e salvare il regno.

Liberatasi dalle catene, la principessa si fa strada combattendo contro i nemici e sconfiggendoli grazie all’astuzia e alle tecniche di combattimento apprese fin dall’infanzia (con la silenziosa approvazione di sua madre) da Linh e da suo zio Khai, guerriero e uno dei consiglieri dei re. La principessa recupera la spada ricevuta in dono da Khai e scopre (origliando da una fessura su un muro) che Julius e il suo braccio destro, la violenta Moira, sono amanti.

Una volta saputo che la principessa è riuscita a fuggire dalla torre, Moira invia tutti i suoi uomini a catturarla. La principessa riesce comunque a cavarsela ma subisce diverse importanti ferite; si rifugia in una stanza dove trova Linh, che la medica e le racconta dell’assalto organizzato dallo spietato Julius, a cui lei è riuscita a scappare con poche altre persone. Insieme attraversano le cucine battendo altri scagnozzi, e dove arriva anche Moira; dopo una breve lotta, Linh fa scappare la principessa attraverso le fognature e rimane per combattere Moira, che la cattura.

La principessa elimina gli uomini a guardia del padre, della madre e della sorella minore Violet, ma, mentre conduce la famiglia fuori dalle segrete, vengono sorpresi da altri mercenari e insieme a Linh vengono portati nella sala del trono. Linh riesce ad allontanarsi con Violet (che Julius dichiara di voler sposare dato che la principessa gli resiste), mentre la principessa viene scagliata da un mercenario oltre una vetrata e finisce in fondo al lago, ma torna in superficie dopo aver tagliato con un pezzo di vetro le corde che la tenevano legata.

The Princess: il cast

Abbiamo visto la trama di The Princess, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Joey King: la principessa

Allegra du Toit: la principessa da bambina

Dominic Cooper: Julius

Olga Kurylenko: Moira

Veronica Ngô: Linh

Ed Stoppard: il re

Alex Reid: la regina

Kristofer Kamiyasu: Khai

Katelyn Rose Downey: Violet

Fergus O’Donnell: Kurr

Streaming e tv

Dove vedere The Princess in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 27 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.