The Portable Door: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, sabato 8 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Portable Door, il primo film tratto dalla saga fantasy di Tom Holt diretto da Jeffrey Walker. Nel cast oltre a Sam Neill e Christoph Waltz anche Patrick Gibson, Sophie Wilde, Miranda Otto, Guy Pearce, Chris Pang, Jessica De Gouw, Rachel House, Arka Das e Damon Herriman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La trama ruota intorno a Paul Carpenter e Sophie Pettingell. Modesti tirocinanti, i due iniziano a lavorare presso la misteriosa azienda londinese J.W. Wells & Co. Ben presto però si rendono conto che i loro datori di lavoro sono tutt’altro che convenzionali. I carismatici criminali Humphrey Wells, amministratore delegato dell’azienda, e il manager Dennis Tanner stanno sconvolgendo il mondo della magia, portando le moderne strategie aziendali nelle antiche pratiche magiche. Paul e Sophie scopriranno così la reale agenda della vasta società in cui lavorano.

The Portable Door: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Portable Door, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christoph Waltz: Humphrey Wells

Sam Neill: Dennis Tanner

Patrick Gibson: Paul Carpenter

Sophie Wilde: Sophie Pentigel

Miranda Otto: contessa Judy

Rachel House: Nienke Van Spee

Jessica De Gouw: Rosie Tanner

Chris Pang: Casimiro

Damon Herriman: Monty Smith-Gregg

Christopher Sommers: Arthur Tanner

Streaming e tv

Dove vedere The Portable Door in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 8 aprile 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.