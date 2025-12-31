The Palace: trama, cast e streaming del film su Rai 3

The Palace: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3
Questa sera, 31 dicembre 2025, Rai 3 vi accompagna a brindare al 2026 con il film The Palace, pellicola del 2023 diretta da Roman Polański. È ambientato nell’hotel svizzero dove lo stesso regista passò il 31 dicembre 1999 aspettando il nuovo millennio. Ma vediamo insieme la trama e il cast.
Trama
Il film di Polanski è un grottesco dramma ambientato il 31 dicembre 1999. Il Palace Hotel, è un albergo di gran lusso situato all’interno di un castello degli inizi del Novecento immerso nelle montagne svizzere. La struttura ricorda un luogo fiabesco completamente ricoperto dalla neve. Per il Capodanno 2000, l’hotel si prepara ad accogliere ospiti ricchi ed eccentrici che si aspettano di trascorrere il veglione più straordinario della loro vita. Un passaggio al nuovo millennio indimenticabile.
Ad assicurare queste altissime aspettative ci sono Hansueli (Oliver Masucci), dirigente dell’albergo, e il suo nutrito staff di camerieri, facchini, cuochi e receptionist. Tutto viene curato e preparato nel dettaglio e con minuzia, ogni richiesta e vizio degli illustri ospiti deve essere soddisfatto alla perfezione.
Ma l’assurdità e l’imprevedibile degrado che raggiungeranno la festa e i suoi partecipanti, sono fattori del tutto imprevedibili…
The Palace: il cast del film
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Oliver Masucci, Fanny Ardant e John Cleese. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.
- Oliver Masucci: Hansueli Kopf
- Fanny Ardant: Constance Rose Marie de La Valle
- John Cleese: Arthur William Dallas III
- Mickey Rourke: Bill Crush
- Bronwyn James: Magnolia
- Joaquim de Almeida: dott. Lima
- Luisiana Kornuta Steffen: sig.ra Lima
- Danny Exnar: Vaclav
- Sydne Rome: sig.ra Robinson
- Aleksandr Petrov: Anton, l’ospite russo
- Beatrice Frey: sig.ra Frautschi
- Luca Barbareschi: Bongo Minetti
- Milan Peschel: Caspar Tell
- Fortunato Cerlino: Tonino, capo concierge
- Morgane Polanski: Zula
- Felix Mayr: idraulico polacco
- Matthew T. Reynolds: Simon Faraday
- Januaria Piromallo: Alice
- Annick Christaens: Amanda
- Naike Silipo: Olivia
- Mokhtar Bouzana: Master Ravi
- Davide Gagliardi: Luigi, il barman
- Niccolò Senni: maitre d’hotel
- Teco Celio: Othmar, lo chef
- Angelica Barbareschi: Receptionist 1
- Jay Natelle: Segretario Dallas
- Wilfried Hochholdinger: Oscar
- Dean Colin Mackay: Dorian
- Sina Christen: Precy, cameriera
Streaming e tv
Dove vedere The Palace in tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 31 dicembre 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.