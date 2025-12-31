The Palace: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 31 dicembre 2025, Rai 3 vi accompagna a brindare al 2026 con il film The Palace, pellicola del 2023 diretta da Roman Polański. È ambientato nell’hotel svizzero dove lo stesso regista passò il 31 dicembre 1999 aspettando il nuovo millennio. Ma vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film di Polanski è un grottesco dramma ambientato il 31 dicembre 1999. Il Palace Hotel, è un albergo di gran lusso situato all’interno di un castello degli inizi del Novecento immerso nelle montagne svizzere. La struttura ricorda un luogo fiabesco completamente ricoperto dalla neve. Per il Capodanno 2000, l’hotel si prepara ad accogliere ospiti ricchi ed eccentrici che si aspettano di trascorrere il veglione più straordinario della loro vita. Un passaggio al nuovo millennio indimenticabile.

Ad assicurare queste altissime aspettative ci sono Hansueli (Oliver Masucci), dirigente dell’albergo, e il suo nutrito staff di camerieri, facchini, cuochi e receptionist. Tutto viene curato e preparato nel dettaglio e con minuzia, ogni richiesta e vizio degli illustri ospiti deve essere soddisfatto alla perfezione.

Ma l’assurdità e l’imprevedibile degrado che raggiungeranno la festa e i suoi partecipanti, sono fattori del tutto imprevedibili…

The Palace: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Oliver Masucci, Fanny Ardant e John Cleese. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Oliver Masucci: Hansueli Kopf

Fanny Ardant: Constance Rose Marie de La Valle

John Cleese: Arthur William Dallas III

Mickey Rourke: Bill Crush

Bronwyn James: Magnolia

Joaquim de Almeida: dott. Lima

Luisiana Kornuta Steffen: sig.ra Lima

Danny Exnar: Vaclav

Sydne Rome: sig.ra Robinson

Aleksandr Petrov: Anton, l’ospite russo

Beatrice Frey: sig.ra Frautschi

Luca Barbareschi: Bongo Minetti

Milan Peschel: Caspar Tell

Fortunato Cerlino: Tonino, capo concierge

Morgane Polanski: Zula

Felix Mayr: idraulico polacco

Matthew T. Reynolds: Simon Faraday

Januaria Piromallo: Alice

Annick Christaens: Amanda

Naike Silipo: Olivia

Mokhtar Bouzana: Master Ravi

Davide Gagliardi: Luigi, il barman

Niccolò Senni: maitre d’hotel

Teco Celio: Othmar, lo chef

Angelica Barbareschi: Receptionist 1

Jay Natelle: Segretario Dallas

Wilfried Hochholdinger: Oscar

Dean Colin Mackay: Dorian

Sina Christen: Precy, cameriera

Streaming e tv

Dove vedere The Palace in tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 31 dicembre 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.