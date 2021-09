The Next Three Days: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 21 settembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Next Three Days, film del 2010 diretto da Paul Haggis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lara Brennan viene accusata di aver ucciso il suo capo dopo una lite sul lavoro e viene condannata all’ergastolo. Il marito, John, professore in un college, è fermamente convinto della sua innocenza e cerca con ogni mezzo di farla scagionare, ma senza successo poiché le prove sono tutte contro di lei; è quindi costretto a continuare la sua vita senza Lara e crescere da solo il figlio Luke di tre anni. Tre anni dopo, John sembra voler ritentare di dimostrare l’innocenza di Lara, ma anche questa volta fallisce e questo getta Lara in una profonda disperazione; infatti la donna tenta il suicidio tagliandosi le vene e viene ricoverata in ospedale. A questo punto a John rimane una sola soluzione: cercare di far evadere Lara dal carcere.

The Next Three Days: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Next Three Days, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Russell Crowe: John Brennan

Elizabeth Banks: Lara Brennan

Olivia Wilde: Nicole

Liam Neeson: Damon Pennington

Brian Dennehy: George Brennan

Helen Carey: Grace Brennan

Ty Simpkins: Luke Brennan

Lennie James: Tenente Nabulsi

Leslie Merrill: Elizabeth Gesas

Daniel Stern: Avv. Meyer Fisk

Alan Steele: Serg. Harris

Jonathan Tucker: David

RZA: Mouss

Jason Beghe: Detective Quinn

Aisha Hinds: Detective Collero

Moran Atias: Erit

Michael Buie: Mick Brennan

Kevin Corrigan: Alex

Rick Warner: capitano prigione Contea

Streaming e diretta tv

Dove vedere The Next Three Days in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 21 settembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.