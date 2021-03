The Lady – L’amore per la libertà: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 8 marzo 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda The Lady – L’amore per la libertà, film del 2011 diretto da Luc Besson. Film biografico sulla vita del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, interpretata da Michelle Yeoh. Il film si focalizza sul rapporto della leader dell’opposizione birmana con il marito e la famiglia in generale, descrive la dimensione intima di una donna costretta dal regime a vivere lontano dai propri affetti, saldi e duraturi nonostante le difficoltà. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La giovane madre Aung San Suu Kyi (Suu) vive a Londra con il marito, Michael Aris e i figli, Kim e Alexander. Una improvvisa telefonata la avvisa che la madre ha avuto un infarto ed è stata ricoverata in un ospedale in Birmania, il paese dove Suu ha vissuto da bambina prima della morte del padre. La Birmania si trovava in quel periodo attraversata da una serie di rivolte studentesche che si trasformeranno in veri e propri omicidi di massa ad opera della dittatura militare. Aung San Suu Kyi lotterà per la pace e per lo sviluppo della democrazia della sua nazione. Una volta giunta nel paese, verrà messa agli arresti domiciliari e i suoi sostenitori imprigionati. Una volta vinte le prime elezioni democratiche, verrà liberata, insieme ai compagni anche se tenuta sotto uno stretto e continuo controllo. Intanto alla famiglia, che risiedeva a Londra, verrà proibito ogni tentativo di accesso al confine birmano. Dopo 6 anni, nel marzo 1999, al marito venne diagnosticato un tumore che lo costringerà a recarsi in ospedale dove morirà dopo poco, esattamente il giorno del suo 53º compleanno. Aung San Suu Kyi, grazie al suo coraggio e alla sua forza, continua a proseguire la lotta non violenta, in onore del marito, e, nel 2010 verrà definitivamente liberata.

The Lady – L’amore per la libertà: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Lady – L’amore per la libertà, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michelle Yeoh: Aung San Suu Kyi

David Thewlis: Michael Aris

Jonathan Raggett: Kim Aris

Jonathan Woodhouse: Alexander Aris

Susan Wooldridge: Lucinda Philips

Benedict Wong: Karma Phuntsho

Sahajak Boonthanakit: Leo Nichols

William Hope: James Baker

Streaming e tv

Dove vedere The Lady – L’amore per la libertà in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 8 marzo 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.

