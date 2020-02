Don Matteo 12, stasera 27 febbraio ospiti i The Jackal: trama

Questa sera, 27 febbraio 2020, torna in prima serata su Rai 1 Don Matteo 12, la popolare serie con Terence Hill e Nino Frassica. In questa puntata saranno ospiti d’eccezione i The Jackal, i famosi youtuber napoletani i cui video ottengono milioni di visualizzazioni.

L’episodio di stasera è il sesto della dodicesima stagione e si intitola Non commettere adulterio. Ma qual è la trama e le anticipazioni della puntata di stasera? Scopriamolo insieme. Per tutti i fan l’appuntamento è alle 21.25 su Rai 1.

The Jackal Don Matteo, la trama della puntata di stasera

A Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali e Pamela Villoresi si aggiungono come guest star della puntata di oggi di Don Matteo 12 i The Jackal, il gruppo di youtuber popolari grazie a video come Gli effetti di Gomorra sulla gente, Lost in Google, la parodia di Narcos e molti altri.

In questo sesto episodio Ciro Priello e co. ci regaleranno alcuni dei momenti più divertenti della serata. Dovranno infatti fare da tutor al maresciallo Cecchini, il personaggio interpretato da Nino Frassica, il quale dopo la delusione per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a lanciarsi in una nuova carriera da influencer sul web.

Nel corso della puntata, secondo le anticipazioni, per la piccola Ines è arrivato il momento di conoscere suo padre. E dopo qualche tentativo fallito, sembra che Ines e Sergio La Cava possano davvero diventare una famiglia, come finora non lo sono mai stati. A darle una mano fondamentale è Anna, sempre più in sintonia con Sergio. L’uomo è stato condannato per un reato mai commesso e costretto a passare diversi anni in carcere.

Intanto in caserma i carabinieri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore e un uomo venuto dal suo passato. In un’intervista a Fanpage, i The Jackal hanno raccontato le emozioni per questa inedita esperienza: “Partecipare a Don Matteo è stato per noi un onore oltre che una grande opportunità, ovvero quella di sperimentare mezzi nuovi e approdare, in questo caso, sul piccolo schermo (anche se il vero motivo che ci ha spinto ad alzarci dal divano e partecipare, era verificare se davvero Don Matteo corre così veloce in bicicletta).

Consideriamo Don Matteo la fiction crime investigativa più importante della storia italiana, il nostro True Detective, o come lo chiamiamo noi, CSI Spoleto. Nutriamo per la serie una profonda ammirazione che ci portò anni fa (2014) a realizzare un video in cui ci divertivamo ad immaginare l’inizio della vita di Don Matteo.

Parteciparvi è stata per noi un’esperienza emozionante che ci ha permesso di lavorare al fianco di grandi professionisti come Terence Hill, Nino Frassica e tutto il grande cast di Don Matteo 12, e di metterci alla prova in un ambito diverso da quello in cui la nostra community è abituata a vederci”.

Appuntamento dunque stasera, 27 febbraio 2020, su Rai 1 con Don Matteo 12 e i The Jackal al loro esordio in una fiction così popolare.