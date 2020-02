Don Matteo 12, le anticipazioni della puntata del 27 febbraio: trama

Torna stasera, 27 febbraio 2020, Don Matteo, la serie di successo con Terence Hill giunta alla dodicesima stagione. L’appuntamento di oggi, in prima visione su Rai 1, si intitola Non commettere adulterio. Tornano dunque le avventure del prete più famoso della tv, interpretato da Terence Hill, con al suo fianco Nino Frassica, nei panni del Maresciallo Cecchini. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi?

La serie tv è una produzione di Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction e realizzata da Matilde e Luca Bernabei. Ecco le anticipazioni complete della puntata di Don Matteo 12, in onda stasera 27 febbraio su Rai 1 dalle 21.25.

Tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo

Don Matteo 12, anticipazioni puntata del 27 febbraio

La puntata di stasera di Don Matteo 12 si intitola Non commettere adulterio. Gli episodi di questa nuova stagione, infatti, sono tutti dedicati ai dieci comandamenti. Si tratta del sesto episodio della dodicesima stagione, in onda stasera 27 febbraio su Rai 1 dalle 21.25. Nel cast ritroviamo Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi e la partecipazione straordinaria dei The Jackal.

I The Jackal ospiti stasera in Don Matteo

Per la piccola Ines è arrivato il momento di conoscere suo padre. E dopo qualche tentativo fallito, sembra che Ines e Sergio La Cava possano davvero diventare una famiglia, come finora non lo sono mai stati. A darle una mano fondamentale è Anna, sempre più in sintonia con Sergio. L’uomo è stato condannato per un reato mai commesso e costretto a passare diversi anni in carcere.

Intanto in caserma i carabinieri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore e un uomo venuto dal suo passato. Il maresciallo Cecchini, infine, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a lanciarsi in una nuova carriera da influencer sul web… con dei tutor d’eccezione: i The Jackal.

Appuntamento dunque con la sesta puntata di Don Matteo 12 stasera, 27 febbraio 2020, su Rai 1. Per chi si fosse perso le precedenti puntate di Don Matteo 12, è possibile recuperarle in streaming e in modalità OnDemand tramite la piattaforma RaiPlay, disponibile su molti device come pc, smartphone, tablet e smart tv.