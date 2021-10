The Interpreter: trama, cast e streaming del film

Stasera, 25 ottobre 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda The Interpreter, film del 2005 di Sydney Pollack, interpretato da Nicole Kidman e Sean Penn. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Silvia Broome è un’interprete. Cresciuta nella Repubblica Democratica di Matobo, nel continente africano, lavora presso l’ufficio delle Nazioni Unite a New York. Proprio l’ONU sta valutando l’incriminazione di Edmond Zuwanie, presidente del Matobo, il quale è atteso per un discorso all’Assemblea generale, in un tentativo disperato di mettere fine alle accuse mosse contro di lui dalla Corte penale internazionale; la repubblica che governa è de facto, da oltre vent’anni, un regime militare tristemente noto per la sua crudele politica di pulizia etnica. Un giorno, all’interno del palazzo di vetro, Silvia ascolta del tutto casualmente una strana conversazione, in cui delle misteriose persone parlano di un complotto e di un tentativo d’assassinio; non ha tempo di udire altro, fuggendo di corsa quando uno di questi avverte la sua presenza. Il giorno successivo, la donna riconosce le parole e scopre che l’obiettivo è proprio Zuwanie. Silvia decide di denunciare la cosa, sicché due agenti del servizio segreto statunitense, Tobin Keller e Dot Woods, vengono chiamati a indagare nonché a proteggere lo stesso Zuwanie.

The Interpreter: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Interpreter, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicole Kidman: Silvia Broome

Sean Penn: Tobin Keller

Catherine Keener: Dot Woods

Jesper Christensen: Nils Lud

Yvan Attal: Philippe

Earl Cameron: Edmond Zuwanie

George Harris: Kuman-Kuman

Michael Wright: Marcus

Clyde Kusatsu: Capo della Polizia Lee Wu

Eric Keenleyside: Rory Robb

Hugo Speer: Simon Broome

Maz Jobrani: Mo

Yusuf Gatewood: Doug

Curtiss Cook: Ajene Xola

Byron Utley: Jean Gamba

Robert Clohessy: agente FBI King

Terry Serpico: agente FBI Lewis

Sydney Pollack: Jay Pettigrew

David Zayas: Charlie Russell

Lynne Deragon: ambasciatore Davis

Okwui Okpokwasili: guida turistica

Streaming e tv

Dove vedere The Interpreter in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 25 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.