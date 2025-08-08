The Help: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 1

Questa sera, venerdì 8 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda The Help, film del 2011 diretto da Tate Taylor e interpretato da Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Octavia Spencer, Allison Janney e Sissy Spacek. Il soggetto del film è tratto dal romanzo L’aiuto (2009) di Kathryn Stockett, amica d’infanzia del regista e sceneggiatore Tate Taylor. Il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali spicca il Premio Oscar a Octavia Spencer per la miglior attrice non protagonista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jackson, Mississippi, anno 1963. Eugenia Phelan, detta Skeeter, è una ragazza bianca che, dopo aver conseguito la laurea, torna a casa dai suoi genitori, facoltosi proprietari terrieri. Diversamente dalle sue coetanee, ormai sposate e dedite completamente alla famiglia, Skeeter ha come primo obiettivo la sua realizzazione lavorativa. Per questo si concentra sul piccolo lavoro che ottiene presso un quotidiano della città, cercando intanto di intraprendere un progetto editoriale con un’importante casa editrice di New York, nella quale l’influente Miss Stein è disposta a darle un appoggio migliore.

Skeeter si guarda attorno e trova sempre più anacronistica la situazione dello Stato del Mississippi, profondamente caratterizzato da segregazione e razzismo. A Jackson molte donne afroamericane lavorano come domestiche presso le famiglie bianche benestanti e sono costrette a subire umiliazioni e trattamenti discriminatori, come quello di mangiare utilizzando stoviglie proprie e stando ben lontane dal tavolo dove tutta la famiglia si serve. Aibileen Clark è una donna afro-americana che ha passato la maggior parte della sua vita a crescere i figli dei bianchi e che da poco tempo ha perso il suo unico figlio a causa di un incidente sul lavoro senza che nessuno lo soccorresse. Ora lavora presso l’immatura Elizabeth ed il suo compito principale è quello di badare alla sua bambina, della quale ormai è praticamente la vera madre. Minny Jackson è anche lei una domestica, dal carattere particolarmente spinoso, sposata con un uomo violento e madre di cinque figli.

The Help: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Help, ma qual è il cast completo del film in onda stasera, 8 agosto, su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emma Stone: Eugenia “Skeeter” Phelan

Viola Davis: Aibileen Clark

Octavia Spencer: Minny Jackson

Jessica Chastain: Celia Foote

Bryce Dallas Howard: Hilly Holbrook

Mike Vogel: Johnny Foote

Allison Janney: Charlotte Phelan

Sissy Spacek: Signora Walters

Chris Lowell: Stuart Whitworth

Ahna O’Reilly: Elizabeth Leefolt

Anna Camp: Jolene French

Brian Kerwin: Robert Phelan

Leslie Jordan: Mr. Blackly

Dana Ivey: Grace Higgenbottom

Cicely Tyson: Constantine Bates

Mary Steenburgen: Elaine Stein

Aunjanue Ellis: Yule Mae Davis

David Oyelowo: Pastore Green

Nelsan Ellis: Henry, il cameriere

Ashley Johnson: Mary Beth Caldwell

Streaming e tv

Dove vedere The Help in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 8 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.