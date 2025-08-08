The Help: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 1
The Help: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 1
Questa sera, venerdì 8 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda The Help, film del 2011 diretto da Tate Taylor e interpretato da Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Octavia Spencer, Allison Janney e Sissy Spacek. Il soggetto del film è tratto dal romanzo L’aiuto (2009) di Kathryn Stockett, amica d’infanzia del regista e sceneggiatore Tate Taylor. Il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali spicca il Premio Oscar a Octavia Spencer per la miglior attrice non protagonista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Jackson, Mississippi, anno 1963. Eugenia Phelan, detta Skeeter, è una ragazza bianca che, dopo aver conseguito la laurea, torna a casa dai suoi genitori, facoltosi proprietari terrieri. Diversamente dalle sue coetanee, ormai sposate e dedite completamente alla famiglia, Skeeter ha come primo obiettivo la sua realizzazione lavorativa. Per questo si concentra sul piccolo lavoro che ottiene presso un quotidiano della città, cercando intanto di intraprendere un progetto editoriale con un’importante casa editrice di New York, nella quale l’influente Miss Stein è disposta a darle un appoggio migliore.
Skeeter si guarda attorno e trova sempre più anacronistica la situazione dello Stato del Mississippi, profondamente caratterizzato da segregazione e razzismo. A Jackson molte donne afroamericane lavorano come domestiche presso le famiglie bianche benestanti e sono costrette a subire umiliazioni e trattamenti discriminatori, come quello di mangiare utilizzando stoviglie proprie e stando ben lontane dal tavolo dove tutta la famiglia si serve. Aibileen Clark è una donna afro-americana che ha passato la maggior parte della sua vita a crescere i figli dei bianchi e che da poco tempo ha perso il suo unico figlio a causa di un incidente sul lavoro senza che nessuno lo soccorresse. Ora lavora presso l’immatura Elizabeth ed il suo compito principale è quello di badare alla sua bambina, della quale ormai è praticamente la vera madre. Minny Jackson è anche lei una domestica, dal carattere particolarmente spinoso, sposata con un uomo violento e madre di cinque figli.
The Help: il cast del film
Abbiamo visto la trama di The Help, ma qual è il cast completo del film in onda stasera, 8 agosto, su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Emma Stone: Eugenia “Skeeter” Phelan
- Viola Davis: Aibileen Clark
- Octavia Spencer: Minny Jackson
- Jessica Chastain: Celia Foote
- Bryce Dallas Howard: Hilly Holbrook
- Mike Vogel: Johnny Foote
- Allison Janney: Charlotte Phelan
- Sissy Spacek: Signora Walters
- Chris Lowell: Stuart Whitworth
- Ahna O’Reilly: Elizabeth Leefolt
- Anna Camp: Jolene French
- Brian Kerwin: Robert Phelan
- Leslie Jordan: Mr. Blackly
- Dana Ivey: Grace Higgenbottom
- Cicely Tyson: Constantine Bates
- Mary Steenburgen: Elaine Stein
- Aunjanue Ellis: Yule Mae Davis
- David Oyelowo: Pastore Green
- Nelsan Ellis: Henry, il cameriere
- Ashley Johnson: Mary Beth Caldwell
Streaming e tv
Dove vedere The Help in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 8 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.