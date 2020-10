The Good Lord Bird, la nuova serie su Sky Atlantic: trama e cast

Su Sky Atlantic arriva una nuova serie televisiva che s’intitola The Good Lord Bird – La storia di John Brown. Ideata da Ethan Hawke (conosciuto come attore ma anche come regista, per L’amore giovane e Blaze) e Mark Richard, la miniserie è tratta dall’omonimo romanzo di James McBride. Negli Stati Uniti, la serie è stata trasmessa per la prima volta su Showtime il 4 ottobre, mentre in Italia arriva su Sky Atlantic a partire da mercoledì 7 ottobre 2020, ore 21:15. La miniserie è stata girata a luglio 2018 a Richmond, in Virginia. Ma di cosa parla? Vediamo tutti i dettagli.

The Good Lord Bird, la trama

La storia d’impronta western s’ispira alla storia vera dello schiavo Henry Shackleford e di come quest’uomo, insieme al controverso John Brown, si batté per abolire la schiavitù. La serie è ambientata nell’epoca del Bleeding Kansas, siamo nella piena metà dell’Ottocento: all’epoca in Kansas ci fu una violenta guerra civile per l’abolizionismo. Siam nel 1859 e Cipollina, un giovane schiavo, si unisce a una squadra di abolizionisti guidati da Brown. La Guerra di Secessione non è ancora iniziata, eppure il paese è già in preda ai tumulti. Cipollina vuole avere un futuro migliore e vuole lottare per la causa in cui crede, per questo decide di seguire il carico capitano John Brown e di lottare al suo fianco, nonostante i metodi non proprio ortodossi.

Cast

Chi vediamo nel cast della miniserie? Partiamo da Ethan Hawke che interpreta il capitano John Brown. Al suo fianco vediamo Daveed Diggs che interpreta Frederick Douglass. Wyatt Russell è invece Jeb Stuart, mentre Joshua Caleb Johnson è Henry Shackleford detto anche Cipollina. Beau Knapp è Owen Brown, mentre McKinley Belcher III interpreat Broadnax. Hubert Point-Du Jour è Bo, mentre Rafael Casal è John Cook, Nick Eversman interpreta John Brown Jr., mentre Steve Zahn è Chase. Ellar Coltrane è Salmon Brown, mentre Jack Alcott è Jason Brown. Mo Brings Plenty è Ottawa Jones, mentre David Morse è Dutch Henry Sherman.

Quante puntate

Da quante puntate è composta la miniserie? In totale sono sette episodi, il primo in Italia viene trasmesso mercoledì 7 ottobre 2020 e s’intitola Trovare il Signore. Ecco di seguito il calendario della messa in onda:

Prima puntata, Trovare il signore, 7 ottobre

Seconda puntata, A Wicked Plot, 14 ottobre

Terza puntata, Mister Fred, 21 ottobre

Quarta puntata, Smells Like Bear, 28 ottobre

Quinta puntata, Hiving the Bees, 4 novembre

Sesta puntata, Jesus is Walkin’, 11 novembre

Settima puntata, Last Words, 18 novembre

The Good Lord Bird va in onda a partire da mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 21:15 su Sky Atlantic.

