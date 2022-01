The Good Doctor 5: le anticipazioni (trama e cast) oggi, 28 gennaio 2022

Questa sera, venerdì 28 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda una nuova puntata della quinta (5) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata.

Trama

Salen Morrison permetterà al padre della bambina di essere coinvolto nelle decisioni mediche dello staff. Quanto al protagonista Shaun invece, andrà su tutte le furie una volta messo a conoscenza della scelta della nuova proprietaria dell’ospedale; esasperato dalla situazione, Shaun sarà coinvolto in una furiosa lite che avrà delle importanti conseguenze. Cosa succederà a Shaun? In attesa di scoprirlo, gli occhi sono puntati anche su Alex Park e Morgan Reznick; quest’ultima, gravemente malata, prenderà un’importante decisione per il suo futuro, che avrà delle tragiche conseguenze inevitabilmente anche per Alex. La serata proseguirà dando una svolta completa alla storyline che, proposta sin dall’inizio di questa nuova stagione, vede protagonista Aaron Glassman; come già si intuiva, il neurochirurgo deciderà di partire lasciando la città, non prima però di aver tentato (invano) di aiutare Shaun Murphy. Addio definitivo al personaggio, o semplice arrivederci?

Cast

Abbiamo visto la trama della puntata di The Good Doctor 5, ma qual è il cast completo della quinta stagione della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore è Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez è il dottor Neil Melendez (guest star)

Antonia Thomas è Claire

Hill Harper è il dottor Andrews

Richard Schiff è Aaron Glassman

Will Yun Lee è Alex

Fiona Gubelmann è Morgan

Christina Chang è la dottoressa Lim

Paige Spara è Lea

Noah Galvin è Asher Wolke (dal terzo episodio)

Summer Brown è Olivia Jackson (dal terzo episodio)

Bria Samoné Henderson è Jordan Allen (dal terzo episodio)

Brian Marc è Enrique “Ricky” Guerin (dal terzo episodio)

The Good Doctor 5 streaming e tv

La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).