The Good Doctor 3, le anticipazioni della terza puntata: trama

Dopo alcuni slittamenti torna l’appuntamento con The Good Doctor, il medical drama giunto alla terza stagione e in onda in prima serata su Rai 2. Questo venerdì, 6 marzo 2020, va in onda la terza puntata della serie tv con protagonista il giovane Dottor Shaun Murphy, interpretato dal talentuoso Freddie Highmore.

Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della nuova puntata di The Good Doctor 3, in onda su Rai 2.

The Good Doctor 3, le anticipazioni della terza puntata

Questa sera vanno in onda due episodi di The Good Doctor. Il primo s’intitola Il coraggio di Charlie e vede Shaun alle prese con il caso di una donna affetta da una malattia genetica rara, la quale la rende priva di difese immunitarie. Morgan e Claire, nel frattempo, si occupano invece di un bambino di nome Charlie, prossimo a sottoporsi ad un’operazione che lo potrebbe portare alla cecità. Melandez e Lim , invece, decidono di interrompere la loro relazione.

A seguire va in onda l’episodio intitolato Lancio sulla Luna, in cui si vede Carly che, dopo un’accurata ricerca, scopre una tecnica utilizzata dagli psicologi per guarire alcune fobie. Così, decide di provare una di queste tecniche con Shaun. Andrews invece dedide di affidare a Morgan il suo primo intervento, così che lei sarà costretta a confessare il suo segreto. Melendez e la Dottoressa Lim, invece, continuano a scontrarsi.

Dove vedere la serie in tv e in streaming

Dove vedere The Good Doctor 3? La serie tv va in onda in prima tv su Rai 2 ogni venerdì, a partire dalle ore 21:20.

Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 502 per la versione HD. Ancora, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 102.

Chi invece vuole seguire la serie tv in streaming può sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che permette di guardare i programmi della Rai tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.

Potete anche recuperare le puntate andate già in onda grazie alla funzione on demand di RaiPlay.

