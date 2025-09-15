The Foreigner: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 15 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Foreigner, film del 2017 diretto da Martin Campbell. La pellicola, con protagonisti Jackie Chan e Pierce Brosnan, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1992 The Chinaman scritto da Stephen Leather. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ngoc Minh Quan, un vedovo ex soldato delle forze speciali della guerra del Vietnam, gestisce un ristorante cinese chiamato Happy Peacock a Londra con la sua socia in affari Lam e sua figlia adolescente Fan. Quando Fan viene uccisa in un attentato terroristico, cerca vendetta. Un gruppo nazionalista irlandese che si autodefinisce “Authentic IRA” rivendica la responsabilità. Quan si reca quotidianamente in visita a Scotland Yard, chiedendo i nomi degli attentatori, ma viene informato dal comandante della polizia Bromley che le sue ripetute visite stanno distogliendo risorse dalle indagini. Bromley consiglia a Quan di essere paziente e lo avverte di non inseguire l’IRA. Imperterrito, Quan prende in mano la situazione e poi si concentra sul vice primo ministro dell’Irlanda del Nord, il politico dello Sinn Féin Liam Hennessy, che parla pubblicamente del suo status di ex leader provvisorio dell’IRA mentre condanna l’attacco. Quan acquista oggetti per fabbricare armi fatte in casa e si reca a Belfast, lasciando il ristorante sotto il controllo di Lam.

The Foreigner: il cast

Abbiamo visto la trama di The Foreigner, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jackie Chan: Quan Minh

Pierce Brosnan: Liam Hennessy

Katie Leung: Fan Minh

Rufus Jones: Ian Wood

Mark Tandy: Simpson

John Cronin: Denis Fisher

Caolan Byrne: McCormick

Donna Bernard: giornalista

Aaron Monaghan: Pat Nugent

Niall McNamee: Patrick O’Reilly

Charlie Murphy: Maggie / Sara McKay

Orla Brady: Mary Hennessy

Lia Williams: Katherine Davies

Michael McElhatton: Jim Kavanagh

David Pearse: Billy McMahon

Ray Fearon: comandante Richard Bromley

Rory Fleck-Byrne: Sean Morrison

Liu Tao: Keyi Lam

Dermot Crowley: Hugh McGrath

Manolo Cardona: Pedro Lopez

Grainne Keenan: Beth

Streaming e tv

Dove vedere The Foreigner in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 15 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.