Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

The Foreigner: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

The Foreigner: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 15 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Foreigner, film del 2017 diretto da Martin Campbell. La pellicola, con protagonisti Jackie Chan e Pierce Brosnan, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1992 The Chinaman scritto da Stephen Leather. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ngoc Minh Quan, un vedovo ex soldato delle forze speciali della guerra del Vietnam, gestisce un ristorante cinese chiamato Happy Peacock a Londra con la sua socia in affari Lam e sua figlia adolescente Fan. Quando Fan viene uccisa in un attentato terroristico, cerca vendetta. Un gruppo nazionalista irlandese che si autodefinisce “Authentic IRA” rivendica la responsabilità. Quan si reca quotidianamente in visita a Scotland Yard, chiedendo i nomi degli attentatori, ma viene informato dal comandante della polizia Bromley che le sue ripetute visite stanno distogliendo risorse dalle indagini. Bromley consiglia a Quan di essere paziente e lo avverte di non inseguire l’IRA. Imperterrito, Quan prende in mano la situazione e poi si concentra sul vice primo ministro dell’Irlanda del Nord, il politico dello Sinn Féin Liam Hennessy, che parla pubblicamente del suo status di ex leader provvisorio dell’IRA mentre condanna l’attacco. Quan acquista oggetti per fabbricare armi fatte in casa e si reca a Belfast, lasciando il ristorante sotto il controllo di Lam.

The Foreigner: il cast

Abbiamo visto la trama di The Foreigner, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jackie Chan: Quan Minh
  • Pierce Brosnan: Liam Hennessy
  • Katie Leung: Fan Minh
  • Rufus Jones: Ian Wood
  • Mark Tandy: Simpson
  • John Cronin: Denis Fisher
  • Caolan Byrne: McCormick
  • Donna Bernard: giornalista
  • Aaron Monaghan: Pat Nugent
  • Niall McNamee: Patrick O’Reilly
  • Charlie Murphy: Maggie / Sara McKay
  • Orla Brady: Mary Hennessy
  • Lia Williams: Katherine Davies
  • Michael McElhatton: Jim Kavanagh
  • David Pearse: Billy McMahon
  • Ray Fearon: comandante Richard Bromley
  • Rory Fleck-Byrne: Sean Morrison
  • Liu Tao: Keyi Lam
  • Dermot Crowley: Hugh McGrath
  • Manolo Cardona: Pedro Lopez
  • Grainne Keenan: Beth

Streaming e tv

Dove vedere The Foreigner in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 15 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (replica)
TV / Imma Tataranni 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata (replica)
Spettacoli / Katia Ricciarelli: "Hanno fatto morire Pippo Baudo da solo"
Ti potrebbe interessare
TV / Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (replica)
TV / Imma Tataranni 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata (replica)
Spettacoli / Katia Ricciarelli: "Hanno fatto morire Pippo Baudo da solo"
Politica / Lilli Gruber sfida Giorgia Meloni: "Venga a Otto e Mezzo"
Cinema / Raoul Bova: “Ho rifiutato le minacce e un tentativo di estorsione. Vado in giro a testa alta”
TV / Ascolti tv domenica 14 settembre: Imma Tataranni 3, La notte nel cuore
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 14 settembre 2025, su Rai 3
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 14 settembre 2025
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 17esima puntata
TV / Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 14 settembre 2025
Ricerca