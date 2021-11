The Female Brain – Donne vs Uomini: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno

The Female Brain – Donne vs Uomini è il film in onda questa sera, martedì 2 novembre 2021, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 in prima serata. Si tratta di una divertente commedia del 2017 diretta da Whitney Cummings con protagonisti Whitney Cummings, Sofía Vergara, Toby Kebbell, James Marsden, Lucy Punch, Beanie Feldstein. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming The Female Brain – Donne vs uomini.

Trama

Uno scienziato studia le differenze tra il cervello degli uomini e quello delle donne. Man mano che apprende nuove informazioni, adatta il suo comportamento sociale a ciò che ha scoperto nella sua ricerca.

The Female Brain – Donne vs Uomini: il cast e il trailer del film

Abbiamo visto la trama e di cosa parla The Female Brain, ma qual è il cast del film? Whitney Cummings dirige e interpreta una commedia brillante con Sofia Vergara. Una neurologa indaga sui meccanismi che differenziano uomini e donne quando sono impegnati in una relazione. Tra gli attori troviamo Sofía Vergara, Toby Kebbell, James Marsden, Deon Cole, Lucy Punch, Beanie Feldstein, Cecily Strong. Di seguito il trailer.

Streaming e tv

Dove vedere The Female Brain – Donne vs Uomini in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 novembre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.