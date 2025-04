The Father – Nulla è come sembra: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 24 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda The Father – Nulla è come sembra, film del 2020 diretto da Florian Zeller, al suo esordio alla regia. Interpretato da Anthony Hopkins e Olivia Colman, è l’adattamento cinematografico della pièce teatrale dello stesso Zeller Il padre (2012), già portata sul grande schermo da Philippe Le Guay in Florida (2015). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anthony è affetto da demenza (dimentica costantemente gli eventi importanti della sua vita e dove sono riposte le sue cose). Parlando con la figlia Anne si mostra ostile verso la nuova badante: dice che la badante gli ha rubato l’orologio e crede che non lascerà mai il suo appartamento; la figlia lo informa che ha intenzione di lasciare Londra per trasferirsi a Parigi con il nuovo compagno. Questa cosa confonde Anthony che la crede sposata con James, ma Anne gli ricorda che lei e James sono divorziati da cinque anni. Il giorno dopo Anthony vede in casa uno sconosciuto, Paul, ed è confuso dal fatto che viva nel suo appartamento. Paul afferma di essere il marito di Anne e che è Anthony a vivere con lui e la figlia. Quando Anne torna dal supermercato con il pollo per la cena, appare ad Anthony come una donna diversa da quella che lui ricordava. Questo lo confonde fino alla frustrazione.

The Father – Nulla è come sembra: il cast

Abbiamo visto la trama di The Father – Nulla è come sembra, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anthony Hopkins: Anthony

Olivia Colman: Anne

Mark Gatiss: Bill

Imogen Poots: Laura

Rufus Sewell: Paul

Olivia Williams: Catherine

Streaming e tv

Dove vedere The Father – Nulla è come sembra in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 24 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.