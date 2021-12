The Family Man: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 23 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Family Man è un film del 2000 diretto da Brett Ratner e interpretato da Nicolas Cage e Téa Leoni. Il film è incentrato su un uomo a cui viene data la possibilità di vivere, solo per poco tempo, la vita che avrebbe potuto avere se avesse preso una decisione diversa 13 anni prima. Il film trae lo spunto di fondo, e in particolare la figura dell'”inviato dal cielo” che opera l’incantesimo di una vita diversa da quella reale, dal celebre La vita è meravigliosa di Frank Capra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film si apre nel 1987 con Jack Campbell e la sua ragazza Kate Reynolds che si stanno salutando all’aeroporto JFK di New York: Jack sta per partire per un percorso di studio e lavoro della durata di un anno a Londra. Tutto è già deciso e i due sono preparati alla lunga separazione, ma all’ultimo momento Kate ha un ripensamento. Ha paura che se lascia andare Jack, la loro relazione finirà, e lo prega di restare. Jack la rassicura sul fatto che un anno non è così lungo, tornerà in men che non si dica e costruiranno la loro vita insieme anche grazie alle nuove possibilità di carriera di Jack a seguito dell’esperienza a Londra, e parte. Passano 13 anni e si intuisce che le cose sono andate diversamente: Jack è scapolo, vive da solo in un grande attico a New York, ha una Ferrari ed è il presidente di una grande azienda a Wall Street che fornisce consulenza e gestisce fusioni aziendali da miliardi di dollari: proprio durante il periodo natalizio ne ha una in ballo che sfiora i 130 miliardi. La vigilia di Natale Jack indice una riunione d’emergenza per gestire gli ultimi dettagli per il giorno successivo, con grande disappunto dei suoi sottoposti che a differenza sua hanno famiglia, e cerca di tenere alto il morale facendo leva sulla montagna di denaro che stanno per ricevere. La sera stessa la sua segretaria Adele gli passa un appunto: Kate Reynolds, la sua ragazza ai tempi dell’università, l’ha cercato senza specificare il motivo. Adele cerca di richiamarla ma Jack la interrompe, non ha intenzione di rivangare il passato, come suggerito con estremo cinismo anche dal presidente onorario della società, Peter Lassiter. Il programma di Jack per il giorno di Natale prevede, oltre alla riunione d’emergenza, un viaggio ad Aspen (Colorado) per coccolare il presidente di una delle due società che si stanno fondendo, che ha dei dubbi dell’ultimo minuto. Mentre si dirige a casa a piedi si ferma a comprare del latte in un mini market, e assiste ad una scena pericolosa: un certo Cash cerca di riscuotere il premio di un biglietto della lotteria, ma il gestore del market si rifiuta, accusandolo d’averlo contraffatto. Cash sfodera una pistola e per placare la situazione Jack si offre di dargli lui stesso i soldi del biglietto (200 dollari), pur di chiudere la questione. Dopo un breve momento di tensione Cash accetta ed esce dal market, invitando Jack a seguirlo chiamandolo per nome. Cash liquida velocemente il fatto d’aver “indovinato” il nome di Jack, e dopo un breve scambio di battute, in cui Jack offre aiuto a Cash in modo goffo e superficiale, risultando arrogante, Cash si allontana dando uno strano avvertimento a Jack: lo avvisa che “l’ha voluta lui”. Senza pensarci troppo, Jack torna a casa e va a dormire, ma al suo risveglio non si trova nel suo letto, né tantomeno nel suo attico: si sveglia accanto ad una donna ed entrano nella stanza due bambini, Annie e Josh, eccitatissimi dato che è Natale, accompagnati da un cane…

The Family Man: il cast

Abbiamo visto la trama di The Family Man, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicolas Cage: Jack Campbell

Téa Leoni: Kate Reynolds

Don Cheadle: Cash

Jeremy Piven: Arnie

Saul Rubinek: Alan Mintz

Josef Sommer: Peter Lassiter

Makenzie Vega: Annie Campbell

Jake Milkovich: Josh Campbell

Ryan Milkovich: Josh Campbell

Harve Presnell: Ed Reynolds

Lisa Thornhill: Evelyn Thompson

Amber Valletta: Paula

Mary Beth Hurt: Adelle

Francine York: Lorraine Reynolds

Ken Leung: Sam Wong

Kate Walsh: Jeannie

Robert Downey Sr. ‘A Prince’: uomo in casa

Streaming e tv

Dove vedere The Family Man in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.