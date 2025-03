The Fabelmans: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 5 marzo 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda The Fabelmans, film del 2022 diretto, ideato, co-scritto e co-prodotto da Steven Spielberg. Il film è una storia semi-autobiografica vagamente basata sull’adolescenza di Spielberg e sui primi anni come regista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La notte del 10 gennaio 1952, ad Haddon Township, nel New Jersey, i coniugi Mitzi e Burt Fabelman portano il loro bambino Sammy a vedere il suo primo film: Il più grande spettacolo del mondo di Cecil B. DeMille. Sammy resta colpito in particolar modo dalla scena di un incidente ferroviario e chiede il modello di un trenino come regalo per Hanukkah. Mitzi gli regala una cinepresa da 8 mm, incoraggiandolo a replicare la scena del film con il trenino giocattolo; da allora, Sammy inizia a fare riprese di ogni tipo, coinvolgendo spesso le sue sorelle minori in varie scene. Nel 1957 a Burt viene offerto un nuovo lavoro a Phoenix, in Arizona; lui e la sua famiglia vi si trasferiscono portando anche Bennie Loewy, il miglior amico e socio di Burt, su insistenza di Mitzi.

Anni dopo Sammy, ormai adolescente, continua a realizzare film con l’aiuto dei suoi amici boy scout, utilizzando effetti speciali amatoriali e applicando modifiche di post-produzione, per poi mostrare le riprese a un piccolo pubblico di conoscenti. La madre di Mitzi muore di vecchiaia, lasciando la figlia particolarmente sconvolta. Burt, pur considerando la passione del figlio un semplice hobby, gli regala nuove attrezzature, suggerendogli di realizzare un film per rallegrare la madre, sebbene Sammy dia la priorità a un’altra sua pellicola. I Fabelman ricevono una visita a sorpresa dallo zio di Mitzi, Boris, un ex domatore di leoni e cineasta, il quale confida a Sammy il conflitto che ha creato tra la sua famiglia e l’arte, ritenendo che questi siano due elementi che saranno sempre in contrasto tra loro, e afferma come l’amore per il cinema supererà anche quello per la propria famiglia.

The Fabelmans: il cast

Abbiamo visto la trama di The Fabelmans, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gabriel LaBelle: Samuel “Sammy” Fabelman

Michelle Williams: Mitzi Schildkraut-Fabelman

Paul Dano: Burt Fabelman

Seth Rogen: Bennie Loewy

Julia Butters: Regina ‘Reggie’ Fabelman

Oakes Fegley: Chad Thomas

Judd Hirsch: Boris Schildkraut

Chloe East: Monica Sherwood

Isabelle Kusman: Claudia Denning

Jeannie Berlin: Haddash Fabelman

Robin Bartlett: Tina Schildkraut

Jonathan Hadary: Phil Newhart

Cooper Dodson: Turkey

Gustavo Escobar: Sal

Lane Factor: Bernie Fein

Sam Rechner: Logan Hall

Keeley Karsten: Natalie Fabelman

Sophia Kopera: Lisa Fabelman

Chandler Lovelle: Renée

Nicolas Cantu: Hark

Gabriel Bateman: Roger

Stephen Smith: Angelo

James Urbaniak: Preside Liceo Grand View

Connor Trinneer: Phil Newhart

Lane Factor: Dean

Greg Grunberg: Bernie Fein

David Lynch: John Ford

Jan Hoag: Nona

Bierdig Borria: Reggie Fabelman da bambina

Streaming e tv

Dove vedere The Fabelmans in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 5 marzo 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.