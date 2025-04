A che ora inizia The Couple: l’orario della messa in onda del reality

A che ora inizia The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5? Appuntamento in prima visione alle ore 21.30, subito dopo Striscia la notizia, ogni lunedì in prima serata dal 7 aprile 2025. A sfidarsi sono otto coppie. Il pubblico sarà chiamato a votare tramite sms. La coppia vincitrice porterà a casa il montepremi da un milione di euro. La durata è di oltre tre ore. Il programma infatti termina alle ore 1 circa.

Come funziona

Abbiamo visto a che ora inizia e l’orario di The Couple, ma qual è il meccanismo? Il format è un reality game, un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena. Personaggi noti e persone comuni, vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti partecipano rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere. La tenuta dei concorrenti e delle coppie è messa a dura prova psicologica e fisica, per difendersi dagli avversari, ma anche da sé stessi. La sintonia tra i membri della coppia è dunque fondamentale. Il montepremi finale per la coppia vincitrice di The Couple è di ben 1 milione di euro.

Ogni settimana, le coppie dovranno affrontare prove di resistenza, strategia e collaborazione. Il fine è quello di accumulare chiavi, una delle quali sarà in grado di aprire la cassaforte con il montepremi da un milione di euro. Le sfide si svolgeranno sia in diretta durante il prime time, sia in esterna durante la settimana. A decidere la coppia vincitrice sarà il pubblico, che potrà votare tramite sms.