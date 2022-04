The Colour Room: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 24 aprile 2022, su Sky Cinema Uno dalle 21.15 arriva il film The Colour Room, pellicola del 2021 con protagonista Bridgerton Phoebe Dynevor che interpreta la leggendaria figura della ceramista Clarice Cliff nel film Sky Original diretto da Claire Mccarthy. Nella pellicola, disponibile su Sky Cinema da domenica 24 aprile, su Sky Cinema Uno (alle 21.15), in streaming su NOW e disponibile on demand si racconta la storia rivoluzionaria dell’artista della ceramica di Stoke-on-Trent, che in un campo all’epoca appannaggio assoluto degli uomini, riuscì a rompere il tetto di cristallo e a rivoluzionare la fabbrica in cui lavorava. Di seguito la trama, il cast e dove vederla in streaming.

Trama

Clarice Cliff (Phoebe Dynevor) è una giovane e vivace operaia delle zone centrali industriali britanniche degli anni ’20. La sua creatività e la sua ambizione la spingono a spostarsi da una fabbrica all’altra, nonostante l’impatto economico che questo ha sulla sua famiglia, formata dalla madre vedova Ann (Kerry Fox) e dalla sorella minore Dot (Darci Shaw). Con moltissime idee innovative su colori e forme delle ceramiche, Clarice si assume rischi sempre maggiori, ma riesce a stare sempre un passo avanti rispetto all’officina e ad impressionare l’eccentrico proprietario della fabbrica Colley Shorter (Mattew Goode) con il suo talento.

Diventando apprendista del famoso Art Designer Fred Ridgeway (David Morrissey) e con il supporto di Colley e di alcune donne della fabbrica, Clarice si fa strada per disegnare l’inedita gamma Art Deco “Bizarre”. Nel bel mezzo della Grande Depressione, con la sua linea originale e moderna assicura la sopravvivenza della fabbrica e si guadagna la notorietà come uno dei più grandi esponenti dell’Art Deco.

The Colour Room: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film The Colour Room? Coprodotto da Sky, Caspian Films e Creative England, il film vede protagonista nel ruolo di Clarice Cliff Phoebe Dynevor (Bridgerton), con al suo fianco Matthew Goode (The Imitation Game) nel ruolo di Colley Shorter. Il film è diretto da Claire McCarthy (Ophelia) ed è scritto da Claire Peate, vincitrice del BAFTA Rocliffe nel 2016. Nel cast anche Kerry Fox (Shallow Grave), David Morrissey (The Walking Dead), Darci Shaw (Judy) e Luke Norris (Poldark).

Streaming e tv

Dove vedere The Colour Room in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 aprile 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.