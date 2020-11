The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, il film: trama, cast e streaming

Questa sera, sabato 21 novembre 2020, va in onda su Rete 4 il film The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, una pellicola d’azione del 2007 diretta da Paul Greengrass e ispirata al romanzo Il ritorno dello sciacallo di Robert Ludlum. Si tratta del terzo film della saga con protagonista l’ex agente segreto Jason Bourne, ormai privo di ogni ricordo circa il suo passato e sempre in fuga dalla CIA. Vediamo di cosa parla questo film.

Trama

Bourne è ancora in fuga dalla CIA e va a Londra per incontrare il giornalista Simon Ross, il quale possiede informazioni su Treadstone. L’incontro però viene interrotto dall’arrivo di un sicario che uccide il giornalista. Bourne segue una nuova pista, scovata tra i documenti nella borsa del giornalista, e così parte per Madrid. Intanto Neal Daniels è costretto a scappare quando i tecnici della CIA scoprono che è collegato a Ross. A Madrid, il fuggitivo incontra Nicky Parsons, che decide di aiutarlo nella ricerca di Daniels, che si è nascosto in Marocco.

Cast

Ecco chi vediamo nel cast:

Matt Damon: Jason Bourne

Julia Stiles: Nicolette “Nicky” Parsons

David Strathairn: Noah Vosen

Scott Glenn: Ezra Kramer

Paddy Considine: Simon Ross

Édgar Ramírez: Paz

Albert Finney: Dr. Albert Hirsch

Joan Allen: Pamela Landy

Tom Gallop: Tom Cronin

Scott Adkins: Agente Kiley

Daniel Brühl: Martin Kreutz

Streaming

Dove vedere il film? The Bourne Ultimatum va in onda come già detto sabato 21 novembre 2020 alle ore 21:20 su Rete 4. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 4 del telecomando e anche 504 per la versione HD. Chi vuole seguire il film in streaming può farlo su MediasetPlay.

