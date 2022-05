The Band: vincitore, chi ha vinto la finale su Rai 1

THE BAND VINCITORE – Chi ha vinto la finale di The Band, lo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti? Oggi, venerdì 20 maggio 2022, è andata in onda in prima serata l’ultima puntata del programma musicale che vede otto band contendersi la vittoria. In palio solo la gloria, perché non è previsto né un premio in denaro né un contratto discografico. A vincere è stata Isoladellerose, la band di cui Enrico Nigiotti è tutor e che è formata da Federico Proietti (voce, chitarra), Andrea Zanobi (basso) e Iacopo Volpini (batteria). Sbaragliata la concorrenza di altre sette band, ossia i Cherry Bombs (con tutor Giusy Ferreri), N’ice Cream (Irene Grandi), Anxya Lyitics (Dolcenera), JF Band (Federico Zampaglione), Mons (Marco Masini), Living Dolls (Francesco Sarcina), Achtung Babies (Rocco Tanica). Vediamo ora tutti gli accoppiamenti delle canzoni con cui i gruppi si sono esibiti in finale insieme ai tutor.

N’ice Cream e Irene Grandi: La canzone intelligente

Isoladellerose ed Enrico Nigiotti: Nonno Hollywood

Anxya Lyitics e Dolcenera: Com’è straordinaria la vita

JF Band e Federico Zampaglione: Due destini

Living Dolls e Francesco Sarcina: Dedicato a te

Cherry Bombs e Giusy Ferreri: Novembre

Mons e Marco Masini: Signor Tenente

Achtung Babies (senza Rocco Tanica): With or without you

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è il vincitore di The Band, ma dove vederlo in diretta TV e live streaming? Il programma con Carlo Conti, come già anticipato, va in onda su Rai 1 a partire da venerdì 22 aprile 2022, alle ore 21:25. Per seguire il programma in diretta TV è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando o al tasto 101 per la pay-tv di Sky. Se invece vi interessa seguire lo scontro tra band in live streaming potete seguire la diretta tramite RaiPlay, sia via desktop che via App.