The Amazing Spider-Man: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 7 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Amazing Spider-Man, film del 2012 diretto da Marc Webb. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il piccolo Peter Parker scopre che lo studio di suo padre, Richard, è stato svaligiato, quindi lui e sua moglie Mary Parker raccolgono dei documenti nascosti, portano il figlio a casa degli zii paterni, Ben e May Parker, e poi misteriosamente se ne vanno. Dopo essere rimasto orfano a causa di un misterioso incidente aereo che uccide i suoi genitori, Peter cresce a casa degli zii. Anni dopo è un adolescente di diciassette anni che frequenta la Midtown Science High School, con una forte passione per la scienza, la fotografia e la tecnologia. Le sue giornate non sono sempre limpide: è preso di mira dal bullo Flash Thompson. Oltre a ciò, l’assenza di veri amici ha formato in lui quella vena di cinismo e sarcasmo che caratterizzeranno la sua eroica controparte. Fra gli studenti della scuola spicca Gwen Stacy, sua coetanea e figlia del capo della polizia George Stacy, la quale nutre un amore per la scienza paragonabile al ragazzo e mostra un certo interesse verso di lui fin da quando ha modo di conoscerlo.

The Amazing Spider-Man: il cast

Abbiamo visto la trama di The Amazing Spider-Man, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Andrew Garfield: Peter Parker / Spider-Man

Emma Stone: Gwen Stacy

Rhys Ifans: Curt Connors / Lizard

Denis Leary: George Stacy

Campbell Scott: Richard Parker

Irrfan Khan: dottor Ratha

Martin Sheen: Ben Parker

Sally Field: May Parker

Streaming e tv

Dove vedere The Amazing Spider-Man in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 7 giugno 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.