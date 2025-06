The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 14 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, film del 2014 diretto da Marc Webb. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un’analessi il ricercatore Richard Parker registra un videomessaggio per spiegare la sua imminente scomparsa. Dopo aver lasciato il piccolo Peter dagli zii, lui e sua moglie Mary salgono a bordo di un aereo privato per fuggire, ma un sicario tenta di ucciderli e, dopo uno scontro, l’aereo precipita, uccidendo tutti. Ai giorni nostri, Peter continua la sua lotta al crimine nei panni di Spider-Man. Mentre affronta Aleksei Sytsevich, un criminale russo, nell’inseguimento salva Max Dillon, un impiegato della Oscorp, e viene chiamato da Gwen, che gli ricorda che sta facendo tardi alla loro cerimonia dei diplomi. In quell’istante, ha una visione del capitano George Stacy, morto nel primo film, che gli ricorda della promessa non mantenuta di lasciar fuori la ragazza dalla sua doppia vita per evitare che venga coinvolta. Per questo, Peter decide di lasciare Gwen la sera dopo il diploma. Nel frattempo Harry Osborn torna a Manhattan per far visita a suo padre, Norman, malato e in punto di morte. Egli gli spiega che la sua malattia è ereditaria e prima di morire gli dà un apparecchio contenente “il lavoro di una vita”. Dopo la morte di Norman, Harry viene messo a capo della Oscorp e riceve la visita di Peter: i due sono amici d’infanzia e passano un po’ di tempo insieme.

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro: il cast

Abbiamo visto la trama di The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Andrew Garfield: Peter Parker / Spider-Man

Emma Stone: Gwen Stacy

Jamie Foxx: Max Dillon / Electro

Dane DeHaan: Harry Osborn / Goblin

Campbell Scott: Richard Parker

Embeth Davidtz: Mary Parker

Colm Feore: Donald Menken

Paul Giamatti: Aleksei Sytsevich / Rhino

Sally Field: May Parker

Streaming e tv

Dove vedere The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 14 giugno 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.