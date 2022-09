Tg1: nuovo studio, scenografia e sigla. Tutte le novità

Grosse novità per il Tg1. Il telegiornale della Rete Ammiraglia da oggi, giovedì 8 settembre 2022, avrà un nuovo studio e quindi una nuova scenografia. Uno studio multiplayer tra enormi ledwall e touch-screen giganti ospitato in un unico ambiente in cui conviveranno le varie edizioni del Tg e i vari Speciali.

📺Ecco il nuovo studio e la nuova grafica del #Tg1, il rinnovamento dall’edizione delle 20 di oggipic.twitter.com/Qs5vsBqowf — cheTVfa.it (@cheTVfa) September 8, 2022

Alle voci hanno fatto seguito le conferme di Simona Sala che, nella Conferenza Stampa Intrattenimento Daytime, ha colto l’occasione per ribadire l’ottimo legame tra Daytime e la Redazione del Tg1. Oltre al cambio studio e logo, il Tg1 effettuerà il cambio d’orario di una delle sue storiche rubriche: il Tg1 Economia, che andrà in onda alle 14:00, dopo il Tg1 delle 13:30, facendo slittare di circa 5 minuti il talk di Serena Bortone.

Streaming e tv

Dove vedere il Tg1 in diretta tv e live streaming? Le varie edizioni del Tg1 vanno in onda in chiaro – gratis – tutti i giorni su Rai 1. E’ possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it o sul sito del Tg1.