Chi è Teresa De Sio, la sorella di Giuliana ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? Teresa De Sio, come detto, è la sorella dell’attrice Giuliana. E’ nata a Napoli il 3 novembre del 1952, ma ha vissuto insieme alla famiglia a Cava de’ Tirreni. Nel 1976, però, ha cominciato la sua attività artistica con Eugenio Bennato e i Musicanova, muovendosi soprattutto nella tradizione popolare italiana. Nel 1980, invece, ha pubblicato il suo primo album da solista Sulla terra della luna, in cui ha affrontato tematiche e sonorità moderne.

Ha collaborato con bravi musicisti, ha pubblicato l’omonimo album Teresa De Sio e ha partecipato al programma Fantastico, la quarta edizione presentata da Gigi Proietti e Heather Parisi. Non solo musica. Nel 2010 la cantante ha trasformato il suo romanzo Metti il diavolo a ballare in uno spettacolo a metà fra teatro, concerto e narrazione e un anno dopo ha pubblicato l’album Tutto cambia. Il suo secondo romano, invece, è nato nel 2015, dal titolo “L’attentissima”.

Qual è il rapporto tra Giuliana De Sio e la sorella Teresa? “Lei è pazza, diventa sempre più pazza – ha raccontato l’attrice a Verissimo -. Ultimamente ha debordato verso una follia molto simpatica, ma non so quanto controllabile. Non siamo sempre andate d’accordo, io e lei, ma non avendo né io, né lei una famiglia acquisita, ci rendiamo conto di quanto sia prezioso questo legame tra di noi. Mantenere sano e in buona salute il rapporto con lei è per me proprio un lavoro. Lei è una cinefila, è capace di guardare 6 o 7 film al giorno”.