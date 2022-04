L’addio di Terence Hill a Don Matteo: come esce di scena l’attore | VIDEO

Ci siamo: oggi, giovedì 21 aprile 2022, Terence Hill lascerà ufficialmente (e definitivamente?) Don Matteo. Questa sera infatti su Rai 1 va in onda la quarta puntata della tredicicesima stagione, quella che segna la fine dell’avventura nella fortunatissima serie tv del protagonista assoluto. Ma come uscirà di scena Terence Hill in Don Matteo 13? Il dettaglio della scena “finale” non è noto, abbiamo però alcune anticipazioni da fornirvi. La scena dovrebbe mostrare Don Matteo (Terence Hill) che spegne le luci di casa rivolgendo un ultimo sguardo a Natalina e ai piccoli addormentati. Un colpo al cuore molto difficile da ammortizzare e che solo il sorriso rassicurante di Raoul Bova – nei panni dell’affascinante Don Massimo – potrà (forse) mitigare. Non sappiamo se il pubblico riuscirà a perdonare questo addio che, come ha più volte spiegato Hill, non è totalmente dipeso dalla sua volontà, tuttavia l’escamotage sarà il vero banco di prova per far capire a LuxVide e a Rai Fiction quanto è solida la serie.

Perché Terence Hill lascia Don Matteo

Ma perché Terence Hill lascia Don Matteo? L’attore ha compiuto 83 anni il 29 marzo. L’età ormai veneranda è stata certamente una delle motivazioni che hanno spinto l’attore a lasciare il suo personaggio. In realtà, però, lo stesso attore aveva spiegato di non sentirsi pronto a lasciare il personaggio ma di aver proposto alla Rai di realizzare 4 film anziché una serie, ma la Rai non ha accettato. “In realtà non volevo smettere di fare Don Matteo, avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi – ha detto -. Durante le riprese di questa ultima stagione, le giornate di lavoro erano lunghissime, dormivo cinque ore per notte. Bellissimo, per carità, ma anche stancante. Avevo proposto di fare quattro film all’anno, sul modello del Commissario Montalbano. Purtroppo la mia idea non è stata accettata dalla Rai che, per ottimizzare i costi, ha bisogno della serie lunga”.

