Teo Mammucari: vita privata, moglie e figlia del concorrente di Ballando con le stelle 2023

Teo Mammucari è un noto conduttore televisivo che recentemente ha lasciato Mediaset per fare ritorno in Rai. Diventa così uno dei concorrenti di Ballando con le stelle 2023. Ma qual è la biografia, la carriera, la vita privata, la moglie Thais e la figlia di Teo Mammucari? Scopriamolo insieme.

Vita privata

Ha una moglie, una figlia o una fidanzata? Dal 2006 al 2009 il conduttore è stato fidanzato con l’ex velina Thais Souza Wiggers, dalla cui relazione nel 2008 è nata la loro figlia Julia. La loro storia però è finita poco dopo. Al riguardo il giudice di Tu si que vales ha dichiarato in un’intervista a Diva e Donna: “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò sempre“. Numerose le liti con Thais, tanto che sembra che la modella non avrebbe consentito al conduttore d’incontrare sua figlia: “Ho solo un sogno: cammino su una spiaggia, a Miami, Julia mi corre incontro dicendo semplicemente: ‘Papà!’. Che cos’altro vuoi sognare quando una figlia ti viene strappata, quando non ti viene permesso di essere padre?”.

Con il passare del tempo Teo Mammucari e Thais sembrano aver appianato le tensioni e ora avere un buon rapporto, tanto che più volte sono stati visti in giro per Roma come buoni amici. Al momento non sappiamo se il conduttore sia impegnato con un’altra donna, quindi se è fidanzato o single. Anche se solo per poche settimane, il giudice di Tu si que vales ha confermato una relazione con Aida Yespica.

Carriera

Teo Mammucari è nato a Roma il 12 agosto 1964. Non tutti sanno che il suo vero nome è Teodoro Roberto Luis Teo. Dopo un inizio da animatore turistico, nel 1995 entra a far parte della redazione di Scherzi a parte. Come conduttore debutta con il programma Seven Show su Europa 7.

Una svolta per la sua carriera arriva nel 1999, quando veste i panni di Iena nella nota trasmissione di Italia 1. Il suo programma più fortunato e originale è Libero, in onda su Rai 2 nel 2000. Il format, basato su scherzi telefonici, viene condotto da Mammucari per quattro edizioni. Nel 2004 lancia il suo tormentone Nando, mentre dal 2002 al 2004 Teo Mammucari conduce Veline, programma estivo di Canale 5 per la selezione delle veline della nuova edizione di Striscia la notizia. Nel 2003 conduce Velone, varietà con protagoniste donne di una certa età.

Tra gli altri programmi che conduce ricordiamo Mio fratello è pakistano e Distraction, un quiz in cui i concorrenti sono sottoposti a numerose ed estreme distrazioni, mentre cercano di rispondere alle diverse domande. Tra il 2006 e il 2007 è al timone dello show Cultura moderna, mentre nel 2008 guida il Festivalbar. Nel 2009 presenta Scherzi a parte e Sarabanda.

Venendo ad anni più recenti della carriera di Teo Mammucari, ricordiamo la conduzione di Lo show dei record, La grande magia, Jump, Le Iene e Tu si que vales, di cui è uno dei quattro giudici. A gennaio 2020 vince la prima edizione de Il cantante mascherato, programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, nelle vesti del Coniglio. Dopo aver lasciato Mediaset e Tu si que vales, anche in modo polemico, torna in Rai come concorrente di Ballando con le stelle 2023.