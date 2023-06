Temptation Island 2023: le anticipazioni e coppie della prima puntata

Stasera, lunedì 26 giugno 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Temptation Island 2023, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia giunto alla decima edizione. Anche in quest’anno, coppie di età compresa tra i 20 e i 35 anni, senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e coppie

Quali sono le coppie di Tempation Island 2023? In tutto vedremo sette coppie. Si tratta di Gabriella e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittorie e Daniele, Manu e Isabella, Francesca e Manuel, Ale e Federico, Mirko e Perla.

Coppie e tentatori approderanno stasera in Sardegna, nel resort Is Morus Relais. Un paradiso nel sud dell’isola dove per 21 giorni tentatori e tentatrici cercheranno in tutti i modi di mettere in discussione i rapporti delle coppie in gara. Le coppie infatti da stasera si separeranno, soggiornando in due villaggi diversi.

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.