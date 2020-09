Temptation Island 2020 streaming e diretta tv: dove vedere il reality live

TEMPTATION ISLAND 2020 STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 30 luglio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Temptation Island 2020, il reality ideato da Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi che vede sei coppie di sconosciuti resistere agli “assalti” dei 12 tentatori e 12 tentatrici presenti sull’isola. Altri colpi di scena in arrivo, con l’ingresso di una nuova coppia: il viaggio nei sentimenti continua. Ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Come detto, Temptation Island 2020 va in onda oggi, 30 settembre, in chiaro (gratis) su Canale 5 (tasto 5 del telecomando digitale terrestre) con la terza puntata. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Temptation Island 2020 in live streaming

Non solo in in tv. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale. Insomma, perdersi qualcosa sarà veramente complicato.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Temptation Island 2020, ma quante puntate sono previste? Al momento il numero esatto delle puntate non si conosce. L’edizione di questa estate in cui abbiamo visto Vip e nip insieme, è stata composta da 6 puntate. Stessa sorte potrebbe avere questa edizione senza personaggi noti. La probabile programmazione di Temptation Island 2020 (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 16 settembre 2020

Seconda puntata: mercoledì 23 settembre 2020

Terza puntata: mercoledì 30 settembre 2020

Quarta puntata: mercoledì 7 ottobre 2020

Quinta puntata: mercoledì 14 ottobre 2020

Sesta puntata: mercoledì 21 ottobre 2020

